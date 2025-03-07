İzmir dahil 6 ilde suç örgütü operasyonu: 108 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul merkezli 9 organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, B.A., N.K. ve G.Ç isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 108'i tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 103 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tefecilik', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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