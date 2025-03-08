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Haberler Ramazan 8 Mart cumartesi iftar saatleri! İl il imsakiye...

8 Mart cumartesi iftar saatleri! İl il imsakiye...

İzmir'de iftar bugün saat kaçta yapılacak? İftara kaç saat kaldı? soruları merak ediliyor. Diyanet yayınladığı imsakiye ile illerin iftar saatlerini paylaştı. İşte 8 Mart cumartesi il il iftar saatleri...

HABER MERKEZİ

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8 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

Bugün iftar saat kaçta? sorusu en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirenler bulundukları ilin iftar saatini araştırıyor. Peki bugün İzmir, İstanbul, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Diyanet imsakiyesine göre 8 Mart cumartesi iftar saatleri...

8 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bugün saat 19.18'te yapılacak.

8 MART CUMA İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR? SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

8 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. Cünüp olmayı gerektiren hâl ister oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun ister ihtilam olma şeklinde oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/399).

ORUÇLU İKEN BÖBREK TAŞI KIRDIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırmasıyla orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu bozmaz.

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