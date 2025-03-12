60 farklı ülkeden öğrenciler iftarda buluştu

SURİYE, Filistin, Azerbaycan, Nijerya, Angola, Fas, Mısır, Cezayir, Sırbistan, Kosova, Moritanya, Gana, Kazakistan gibi 60 farklı ülkeden Aydın'a gelen 250 öğrenci, iftar sofrasında buluştu. İftardan önce Kuran-ı Kerim okundu. İftarda bir araya gelen yabancı öğrenciler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Dua edildi. İftara Aydın Valisi Yakup Canbolat, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam ve kurum müdürleri katıldı. Herkesin Ramazan ayını tebrik eden Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı, "Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Uluslararası Öğrenci İftarını Aydın'da gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 60 tane ülkeden Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan öğrenci kardeşlerimize ailelerinin hasretlerini hissetmesinler diye böyle bir organizasyon yapmayı düşündük" dedi.