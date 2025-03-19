Aydınlı hekimler iftarda buluştu

AYDIN İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, il genelinde görev yapan hekimlerle iftar programında bir araya geldi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, başhekimler, aile hekimleri ile kamu hastanelerinde görevli hekimler katıldı.

'MANEVİ ATMOSFER'

İL Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, programda hekimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun selamlarını ve Tıp bayramı tebriklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, "Ramazan ayının bu güzel manevi atmosferi içinde, insan sağlığına adanmış kutsal bir mesleğin mensupları olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan bizlere sabrı, merhameti ve dayanışmayı hatırlatırken, mesleğimizin de tam olarak bu değerler üzerine inşa edilmiş olması, bizlere huzur vermektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" buyuruyor. Bizler de bu bilinçle, en zor anlarında hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.