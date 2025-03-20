‘İslam dünyasının umut ışığıyız’

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Türkiye'nin kararlı duruşunun tüm İslam dünyasına umut ışığı olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Türkiye'nin dünya üzerinde oynadığı role dikkat çekti. Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, gönül coğrafyasının her yerinde vicdanın ve kardeşliğin sesi olduğunu vurgulayan Sarıbaş, "Cumhurbaşkanınınız Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, gönül coğrafyamızın her köşesinde adaletin, vicdanın ve kardeşliğin sesi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin duruşu tüm İslam dünyasının umut ışığı olmuştur. Dost kardeş ülkelere uzanan temaslarda ekonomik ve stratejik işbirliklerini güçlendirmekle kalmayıp ümmet bilincimizi pekiştiren dayanışmamızı kuvvetlendiren sağlam adımlar attık" diye konuştu.