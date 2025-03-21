Kadınlardan Ramazan iyiliği: Borçlar silindi

TÜRK Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, katkı sağlıyor. Bir kez daha yardım elini uzattı. Türk Kadınlar Konseyi Şubelerden Sorumlu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Melahat Uz ve yönetim kurulu üyeleri önce Manisa Merkez'deki bazı bakkallara giderek borçları sildi. 90 aileye de nakdi yardımda bulundu. Türk Kadınlar Konseyi olarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım geleneğini bu yıl da sürdürmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan ayında ailelerimizin iftar sofrasında bizimde konsey olarak tuzumuz olsun istedik. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sene bazı bakkallara giderek borçları sildik. Nakit yardımında bulunduk" dedi. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Melahat Uz ise hayırseverlerin destekleriyle Kadınlar Konseyi olarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını ifade ederek, katkı sağlayanlara teşekkür etti