Denizli OSB, 80 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu

DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve bölge firmalarının destekleriyle geleneksel olarak Ramazan Ayı boyunca düzenlenen iftar programlarında her gün 3 bin kişi aynı sofrada buluşturuyor. İftar yemeğinin ev sahipliğini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı yaptı. Her yıl geleneksel olarak düzenlene ve 3 bin kişiye ulaşan iftar yemeği için açıklamalarda bulunan Baltalı, "Bu iftar programı, her gün 3 bin öğrencimizin orucunu hep birlikte açtığı anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor. Bizler, bu organizasyonu Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, öğrencilere moral ve huzur kaynağı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.