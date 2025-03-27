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Haberler Ramazan Yaşlıların misafiri olan minikler bayram geleneğini öğrendi

Yaşlıların misafiri olan minikler bayram geleneğini öğrendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yaşlıların misafiri olan minikler bayram geleneğini öğrendi

İZMİR'DE ilkokul öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yaşlılarla bir araya geldi. Duygusal anlara sahne olan etkinlikte miniklere, geleneksel bayramların önemi aktarıldı. Gaziemir ilçesindeki Fatih ilkokulu öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ndeki yaşlıların misafiri oldu.

Yaşlıların misafiri olan minikler bayram geleneğini öğrendi

Miniklere bayram geleneğini aktarmak ve büyükleri ziyaret etmenin önemini vurgulamak amacıyla başlatılan 'Geçmişten Geleceğe Doğru' projesi kapsamında öğrenciler, yaşlılara el emeği atkıları hediye etti. Yaşlılar, geçmiş yıllardaki bayramlarla ilgili hatıralarını da öğrencilerle paylaştı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, yaşlılar ile öğrenciler birlikte şarkı söyledi.

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