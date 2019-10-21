  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sağlık > Kanserden kırmızı pancarla korunun

Kanserden kırmızı pancarla korunun

Kanserden kırmızı pancarla korunun
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Rengini veren pigmenti, posası, suyu ayrı faydalar sağlayan kırmızı pancarı tüketmenin tam zamanı. Uzmanlar, , , potasyum gibi birçok vitamin ve içeren bu bitkinin, kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirtiyor

Tam da mevsimi olmasına rağmen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi göremeyen kırmızı pancarın faydaları saymakla bitmez. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kırmızı pancarın önemli 5 faydasını anlattı:

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Bağışıklık sisteminin hücreleri, görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonlarında C vitamininin önemine işaret ediyor. Kırmızı içeriğindeki sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanserden kırmızı pancarla korunun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN