Kanserden kırmızı pancarla korunun

Rengini veren pigmenti, posası, suyu ayrı faydalar sağlayan kırmızı pancarı tüketmenin tam zamanı. Uzmanlar, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu bitkinin, kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirtiyor

Tam da mevsimi olmasına rağmen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi göremeyen kırmızı pancarın faydaları saymakla bitmez. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kırmızı pancarın önemli 5 faydasını anlattı:

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bağışıklık sisteminin hücreleri, görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonlarında C vitamininin önemine işaret ediyor. Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.