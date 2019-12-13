Basit şekerden uzaklaş sağlığa ilk adımı at

Prof. Dr. Osman Erk, “’Sofra şekeri, mısır şurubu, kola, meyve suyu gibi gıdalar sağlık açısından zararlıdır. Basit şeker şişmanlatır, hastalandırır ve yaşlandırır” dedi

Şekerin vücudumuza verdiği zararlar hemen herkes tarafından biliniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, rafine şekerden uzak durulmasının önemini belirterek, "Sofra şekeri, früktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, kola, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırılır ve sağlık açısından zararlıdırlar" dedi.

BUNLARA DİKKAT

Prof. Dr. Erk şöyle konuştu: "Aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, kahvaltılık gevrek, lahmacun, pide, pizza hamuru, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendirilir ve basit karbonhidratlar grubunda yer alır. Sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller ise kompleks karbonhidratlardır ve sağlığa yararlıdır. Basit şeker kaynaklarına gündelik diyetten uzaklaştırmak sağlıklı bir yaşama atılacak ilk önemli adımdır."Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şart. Günlük hayatımızda tükettiğimiz basit şeker bize dost değil.

BAĞIŞIKLIĞI BASKILAR

Vücudumuzun şeker ihtiyacını hangi yollardan nasıl karşılamamız gerektiğini Prof. Dr. Erk açıkladı. Şekerden uzak durmanın fit, sağlıklı ve genç kalmanın ilk anahtarı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erk, "İki tatlı kaşığı şeker bile vücutta kısa sürede kaotik süreçlere yol açar ve bağışıklık sistemini baskılar. Bunun gün içinde sürekli tekrarlandığı düşünüldüğünde vücudun kaostan kurtulması mümkün olmaz. Rafine şeker asidik bir gıdadır, vücut kimyasını bozar ve vücudun mineral rezervini azaltır, osteoporoza neden olur. Şeker sadece kalori içeren antibesin karakterinde rafine bir gıdadır, sağlık açısından yararlı herhangi vitamin ve mineral içermez ve gereksiz, boş kalori kaynağıdır" dedi.



OBEZİTE NEDENİ

EVRİM sürecinde atalarımızın çok az rafine şeker tükettiklerini belirten Prof. Dr. Erk, "Rafine şeker 18. yüzyılda, früktozdan zengin mısır şurubu ise 1976'da insan tüketimine girdi. Rafine şeker bugün özellikle çocukların aldığı günlük toplam kalorilerin 4'te 1'ini sağlıyor ve obezitenin en önemli nedenlerinden bir olarak karşımızda duruyor" diye konuştu.



'MEYVELER SAĞLIKLIDIR'

MEYVEDE kişiyi kanserden koruyan vitaminler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erk, "Meyveler früktoz içerir fakat früktoz meyvenin içindeki besin maddelerinin sadece biridir.

VİTAMİN DEPOSU

MEYVEDE kişiyi kanserden koruyucu birçok vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen madde bulunur. Bu nedenle meyve tüketilmesini sağlık açısından zararlı olarak nitelendirilen sözde beslenme uzmanlarına kulak asmamak gerekir. Glisemik yük ve glisemik indeks kavramları karbonhidratların sağlığa ne kadar yararlı olup olmadığını gösteren önemli kriterlerdir. Bu kriterlere göre karbonhidrat seçimini yapmak güvenli bir yoldur" dedi.



KANSER HÜCRELERİNİ BESLİYOR

BASİT şeker tüketiminin inanılmaz seviyelerde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erk, "Bugün artık ortalama dünya insanı her yıl kendi kilosundan daha fazla miktarda rafine şeker tüketmeye devam etmekte.

BU olağan üstü miktar yine her insanın bir yılda tükettiği beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan gıdalarda eklendiğinde basit şeker tüketimi inanılmaz seviyelere ulaşmaktadır. Basit şeker ve früktozdan zengin mısır şurubu günümüzde en fazla kullanılan gıda katkı maddesi ve tatlandırıcıdır. Her türlü işlenmiş ambalajlı gıda maddesinin içinde bu tür basit şeker kaynaklarını bulmak mümkündür. Bunun dışında basit şekerler tadı tatlı olmayan pek çok endüstriyel üründe de yer almaya devam etmektedir. Rafine şekerin kanser hücrelerinin beslediği düşünülmektedir. Rafine şeker ile meyve birbirinden çok farklıdır" dedi.