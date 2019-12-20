Ameliyatsız estetik uygulamalar ile gençleşin

Güneşin zararlı ışınları, çevre kirliliği, kozmetik ürünler ve yaşlanma nedeniyle vücudun farklı bölgelerinde ciltte kırışıklık ve çizgilerin oluştuğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç uygun cilt yapısına sahip kişilerde ameliyatsız estetik uygulamalar ile bu problemlerin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Op. Dr. Evinç, dolgu ve botoks uygulamalarının yanı sıra gençlik aşısı, PRP ve mezoterapi tedavileri ile de başarılı sonuçlar elde edilebildiğini söyledi.



BOTOKS UYGULAMASI

OP. Dr. Rahmi Evinç, "Kas hareketlerini yavaşlatma etkisine sahip olan botoks mimiklerimizin neden olduğu kaş arası, alın, göz çevresi ve dudak çevresi kırışıklıklarının tedavisinde kullanılır. Estetik amaçlar dışında da kullanılabilen botoks; özellikle avuç içi, ayak tabanı ve kol altı bölgesinde aşırı terleme şikayeti olan hastalar için de oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyar. Çene kası içine yapılan botoks ile diş gıcırdatma tedavisi, yüz ve saçlı deride belirli noktalara yapılan botoks ile migren baş ağrısının tedavisi yapılmaktadır" dedi.



DUDAK DOLGUSU

OP. Dr. Evinç şöyle konuştu: "Genellikle hyalüronik asit içeren dolgu ürünleri dudak dolgunlaştırmada, yanak ve elmacık kemiğinin belirginleştirilmesinde kullanıldığı gibi, dudak çevresindeki derin çizgilerin tedavisinde de kullanılmakta."



GENÇLİK AŞISI

Gençlik aşısı olarak tanınan ürünlerin; hyalüronik asit ve farklı aminoasit kombinasyonlarını içerdiğini söyleyen Op. Dr. Evinç, "Cilt altına uygulandığında hücre yenilenmesini ve kollajen sentezini artıran ve cildin kalınlaşmasını sağlayan bu ürünler, yüz gençleştirmenin yanında, boyun, dekolte bölgesi ve el cildinin de gençleştirilmesinde kullanılmakta" dedi.

PRP YÖNTEMİ

KİŞİNİN kendi kanından hazırlanan PRP'nin; içerdiği büyüme faktörleri sayesinde uygulandığı alanda hücre yenilenmesini hızlandırdığını belirten Op. Dr. Evinç, "Bu nedenle tüm yüze uygulanarak cildin yenilenip gençleşmesini sağlamakta, buna ek olarak yüzeysel lekelerin tedavisine ve ince kırışıklıkların azalmasına katkı sağlamakta" dedi.