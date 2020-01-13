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Sarımsak alerjisi olanlar dikkat!

Sarımsak alerjisi olanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 13.1.2020

Besin alerjilerinde çok fazla rastlanmasa da bazı insanlarda ve özellikler çocuklarda görülen sarımsak alerjisi ciddi semptomlara neden olmasıyla birlikte ölümlere de neden olabiliyor.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, son yıllarda besin alerjilerinin hem sıklığının hem de çeşitliliğinin arttığını kaydetti. Nacaroğlu, "Sarımsak alerjisi nadir görülmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor" uyarısında bulundu.

YAYGIN KIZARIKLIK
Nacaroğlu, sarımsak alerjisinin kişide ortaya çıkardığı bulgulardan da bahsederek, "Kliniğimize sarımsağa alerjisi olduğunu bilmeyen hastalarımız, sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı, gözlerde-dudakta şişme, kusma, öksürük ve hışıltı şikayetleriyle geliyor" bilgisini verdi. Nacaroğlu, "Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılabilir ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır. Sarımsak alerjisi olanlar dikkat! bul- Sarımsağa benzer protein yapısı nedeniyle soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli tüketmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.
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