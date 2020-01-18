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Elma sirkesi ile ayak mantarından kurtulun!

Elma sirkesi ile ayak mantarından kurtulun!
Giriş Tarihi: 18.1.2020
Ayak mantarı birçok kişide görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Ayak mantarı parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkar. Elma sirkesi asidik içeriği bakterileri öldürür. Bir kabın içerisine biraz su ve 1 fincan elma sirkesi ekleyip karıştırın ayaklarınızı bu suyun içerisinde bir süre bekletin. Ayrıca elma sirkesini bir pamuğa döküp mantarlı bölgeye direk uygulayabilirsiniz. 1 saat kadar bekletip normal su ile durulayabilirsiniz.
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