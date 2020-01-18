Elma sirkesi ile ayak mantarından kurtulun!

Ayak mantarı birçok kişide görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Ayak mantarı parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkar. Elma sirkesi asidik içeriği bakterileri öldürür. Bir kabın içerisine biraz su ve 1 fincan elma sirkesi ekleyip karıştırın ayaklarınızı bu suyun içerisinde bir süre bekletin. Ayrıca elma sirkesini bir pamuğa döküp mantarlı bölgeye direk uygulayabilirsiniz. 1 saat kadar bekletip normal su ile durulayabilirsiniz.