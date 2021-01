Tüp mide ameliyatı sonrası hamilelik

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş obezite ameliyatı sonrası hamilelik için en az bir yıl beklenmesi gerektiğini bu sürenin sonrasında hamile kalınmasının herhangi bir sakıncası olmadığını söyledi. Op. Dr. Özgür Demirtaş, " Bütün kadınlar, yaşamları boyunca mutlaka çocuk sahibi olmak ve annelik duygusunu yaşamak istiyor. Annelik duygusunu yaşamak isteyen, ancak obez olan kadınlarda, hem gebe kalmak zorlaşıyor hem de gebelik süreci zorlu geçebiliyor. Obeziteden kurtulmak hem anne olmayı kolaylaştırıyor hem de daha sağlıklı bir gebelik süreci yaşanmasını sağlıyor. Obez olan birçok kadının, obezite cerrahisinin gebeliğe engel olup olmayacağı konusunda endişe ve şüpheleri mevcut. Oysa obezite cerrahisinden(Mide küçültme ve gastrik by pass) 1 yıl sonra gebelik planları yapılabilir" dedi. Obezite cerrahisi sonrasında vücudun yeni beslenme sürecine alışması ve fazla kiloların verilmesinin daha sağlıklı bir hamilelik süreci yaşanmasını sağladığını belirten Op. Dr. Demirtaş, "Gebelikte artan hormonların etkisiyle bulantı , kusma ve midenin boşalmasındaki yavaşlama ,şişkinlik hissine neden olur. Ayrıca gebeliğin son dönemlerinde reflü şikayetleri daha sık görülür. Bu ameliyatı olan kişilerde daha çok yaşanıyor. Bu nedenle obezite cerrahisi olan kişilerin mümkünse 1 yıl hamile kalmamaları öneriliyor. Bu ilk 1 yıllık süre içerisinde kişilerde yeterli ve dengeli kilo kaybının sağlanması, diyetle birlikte yaşam tarzı düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



OBEZİTE TEDAVİ EDİLMELİ

Obezite sorunu olan kişilerde polikistik over sendromu da varsa, bu durum insülin direnci gelişmesine bağlı yumurtlama bozukluğuna ve sonrasında ise kısırlığa neden olabildiğini belirten Op. Dr. Demirtaş, " Bu nedenle obezite sınıfındaki kadınların gebe kalması da zorlaşıyor. Obezite sınıfındaki gebe kalsalar da, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, böbrek rahatsızlıkları gibi gebelikte ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. "Mide küçültme ve gastrik by pass sonrası gebe kalmak, kilo verimi sayesinde gebelik şeker hastalığı, gebelik yüksek tansiyonu gibi birçok hamilelik ile alakalı hastalığın riskini önemli ölçüde azaltır" diye konuştu.