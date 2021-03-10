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Haberler Sağlık Depresyonu önleyen bal, aynı zamanda çok iyi bir kan deposu özelliği taşıyor

Depresyonu önleyen , aynı zamanda çok iyi bir kan deposu özelliği taşıyor

Depresyonu önleyen bal, aynı zamanda çok iyi bir kan deposu özelliği taşıyor

10.3.2021

Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etmez. Çok iyi bir enerji kaynağıdır.

Besleyici değeri çok yüksek olan Bal, kansızlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boğaz ağrılarına ve iltihaplara şifadır. İdrar söktürücüdür. Mide ve bağırsaklardaki yaralara ve karın ağrısına iyi gelir. Sinirleri yatıştırır ve rahatlatır. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyona karşı faydalıdır.


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