"Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" webinarı! Merak edilen konular masaya yatıracak

Pandemide şirketlerin sağlığa yaklaşımı, toplum sağlığı, Covid-19 aşı çalışmaları, sağlık hizmetlerine erişim, iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanacak olan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam webinarı InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayacak. İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü Direktörü olan Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ordinaryüs Profesör Cezmi Akdiş'in özel oturumunun ardından, etkinlik Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan'ın konuşmasıyla devam edecek.
'Herkes için Sağlık' webinarının ilk panelinde "Sağlığın Geleceği - Covid'den ne ders aldık, geleceğe nasıl hazırlanacağız?" konusu PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Aslı Şen Söylemez moderatörlüğünde tartışılacak. Panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Erdem Kumcu, Uluslararası Çocuk Merkezi Sağlık Programları Sorumlusu Dr. Arzu Köseli, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli görüşlerini paylaşacak.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın özel oturumu ile devam edecek webinar, Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin'in moderatörlüğünü üstleneceği panel ile devam edecek. Webinarın ikinci panelinde 'Sağlıklı Şirketler – Pandemide Toplum ve Çalışan Sağlığını Yönetmek' konusu masaya yatırılacak. Panelde Yaşar Holding İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Yüksel Gençyürek, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Melissa Gee Kee, Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp ve Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Gülşen Kılıç görüşlerini paylaşacak.
'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' webinarı 13 Nisan Salı günü saat 11:00'da www.kureselumutfestivali.com adresinden ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
KÜRESEL UMUT FESİVALİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİKAYELER WEBINAR SERİSİ - III
HERKES İÇİN SAĞLIK
13 NİSAN 2021
SAAT: 11:00-14:00
CANLI YAYIN: www.kureselumutfestivali.com
11:00 - 11:03 Webinar Açılış ve Takdim
Merve Tepe– A Para
11:03 - 11:10 Açılış Konuşması
Sn. Hülya Güler
InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
11:10 - 11:25 ÖZEL OTURUM
Ordinaryüs Profesör Cezmi Akdiş
Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi - İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi
Sn. M. Nurullah Atalan
Yeşilay Genel Müdürü
11:40 - 11:45 VİDEO BREAK
11:45 - 12:35 PANEL 1
Nasıl Başaracağız?
Sağlık hizmetleri nasıl herkes için erişilebilir hale getirebilir?
MODERATÖR: Aslı Şen Söylemez - PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri
KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Erhan Akdoğan – Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
Erdem Kumcu – Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü
Dr. Arzu Köseli - Uluslararası Çocuk Merkezi Sağlık Programları Sorumlusu
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli- Erciyes Üniversitesi Aşı
Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü
12:35 - 12:40 VİDEO BREAK
12:40 - 13:00 ÖZEL OTURUM
Ahmet Ahlatcı
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
13:00 - 13:50 PANEL 2
Sağlıklı Şirketler
Pandemide Toplum ve Çalışan Sağlığını Yönetmek
MODERATÖR: Cem Sezgin - Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri
KONUŞMACILAR: Aylin Yüksel Gençyürek - Yaşar Holding İnsan Kaynakları Direktörü
Melissa Gee Kee - Unilever Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Alper Tokalp – Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü
Gülşen Kılıç - Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü
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