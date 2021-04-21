Atagöz’den Kovid-19 ile mücadeleye büyük destek

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, pandemide kapılarını sosyal güvence ayrımı gözetmeden açtı. Op. Dr. Melih Türe, "Toplum sağlığı adına kapılarımızı sosyal güvence gözetmeden herkese açtık" dedi. Koronavırüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları büyük özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Pandemide üçüncü dalgayı yaşayan İzmir'de Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Kovid-19 ile mücadeleye tam destek veriyor.

'HERKESE HİZMET'

Kamu hastanelerinin artan Kovid-19 mücadelesinde cansiperane çalıştığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melih Türe, "Bu süreçte toplum sağlığı açısından kimsenin mağdur olmaması adına kesintisiz hizmet sürdüreceğiz. Kamu hastanelerimizde sürdürülen zorlu mücadeleye destek vermek amacıyla, Atagöz ailesi olarak Bayraklı, Hatay ve Gaziemir şubelerimizde, pandemi sürecince SGK ve Yeşil Kart ayrımı gözetmeksizin herkese kapılarımızı açıyoruz. Kurumlarımızda pandemiye dair tüm önlemleri en üst düzeyde aldık. Hem kendi sağlığımız, hem personelimiz hem de toplum sağlığını korumak için bu süreçte kurumlarımızda mücadeleye devam ediyoruz. Tüm kadromuzla birlikte görevimizin başındayız. Sokağa çıkma yasağı kapsamında kısıtlama dahilinde yer alan hastalar için, randevuları kısıtlama dışındaki saatler doğrultusunda düzenlemeye azami gayret ediyoruz. Türkiye olarak, dünyaya mal olan bu salgının da el birliğiyle üstesinden geleceğimize inancımız tam" dedi.