Kalp dostu besinler

● ZEYTİNYAĞI: Akdeniz diyetinin önemli bir parçası olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri sayesinde hem kan kolesterol düzeyini, hem de kaç şekeri düzeyini azaltır.

● DOMATES: Kalp sağlığı için önemli olan potasyum açısından zengindir. Güçlü bir antioksidan olan likopen sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve kalp krizi riskini azaltır.

● YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler potasyum, lif, folat (folik asit), kalsiyum ve C vitamini açısından zengin kalp dostu sebzelerdir.

● KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyatlar lif ve B grubu vitaminler açısından zengindir. Kuru baklagiller ayrıca kan şekerinin de dengelenmesini sağlar.

● YULAF EZMESİ: İçerdiği çözünür lif sayesinde yiyeceklerdeki kolesterolün bir kısmının dışkı ile atılmasını sağlar, kolesterol düzeyini azaltır ve tokluk sağlar.

● YAĞLI BALIKLAR: Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar kalp sağlığına destek verir.

● YAĞLI TOHUMLAR: Badem, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlar lif ve içerdikleri sağlıklı yağ asitleri ile kalp sağlığınızı korur.

● KETEN TOHUMU: İçerdiği omega- 3 yağ asitleri, lif ve biyoaktif bileşikler ile kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar.

● TURUNÇGİLLER: C vitamini, beta karoten, folat ve lif açısından zengin olan portakal, mandalina gibi meyveler pıhtılaşmayı dengeleyerek kalp hastalıklarından korurlar.

● YEŞİL ÇAY: Antioksidan bileşiklerinden zengin yeşil çay kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini önemli derecede azaltabilir.

● AVOKADO: Avokado kolesterol düşürücü etkisi sayesinde kan basıncını dengeler.