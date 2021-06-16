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Kalp dostu besinler

SAĞLIKLI bir vücut için her besin grubundan yiyecekleri tüketmek gerekiyor. Tek yönlü bir beslenme, hiçbir zaman vücut için gerekli besin öğelerini sağlayamaz. Ancak bazı besinler vardır ki, diğerlerine göre kalp sağlığına daha fazla katkı sağlar. İşte kalp dostu besinler:

Kalp dostu besinler

16.6.2021

ZEYTİNYAĞI: Akdeniz diyetinin önemli bir parçası olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri sayesinde hem kan kolesterol düzeyini, hem de kaç şekeri düzeyini azaltır.

DOMATES: Kalp sağlığı için önemli olan potasyum açısından zengindir. Güçlü bir antioksidan olan likopen sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve kalp krizi riskini azaltır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler potasyum, lif, folat (folik asit), kalsiyum ve C vitamini açısından zengin kalp dostu sebzelerdir.

KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyatlar lif ve B grubu vitaminler açısından zengindir. Kuru baklagiller ayrıca kan şekerinin de dengelenmesini sağlar.

YULAF EZMESİ: İçerdiği çözünür lif sayesinde yiyeceklerdeki kolesterolün bir kısmının dışkı ile atılmasını sağlar, kolesterol düzeyini azaltır ve tokluk sağlar.

YAĞLI BALIKLAR: Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar kalp sağlığına destek verir.

YAĞLI TOHUMLAR: Badem, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlar lif ve içerdikleri sağlıklı yağ asitleri ile kalp sağlığınızı korur.

KETEN TOHUMU: İçerdiği omega- 3 yağ asitleri, lif ve biyoaktif bileşikler ile kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar.

TURUNÇGİLLER: C vitamini, beta karoten, folat ve lif açısından zengin olan portakal, mandalina gibi meyveler pıhtılaşmayı dengeleyerek kalp hastalıklarından korurlar.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan bileşiklerinden zengin yeşil çay kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini önemli derecede azaltabilir.

AVOKADO: Avokado kolesterol düşürücü etkisi sayesinde kan basıncını dengeler.

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