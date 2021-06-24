Mide botoksu sonrası beslenmeye dikkat

ANADOLU Cerrahi'de görevli Diyetisyenler İlay Hacılar, Ezgi Özcan mide botoksu sonrası beslenmenin önemine dikkat çektiler.Mide botoksu ile kişilerin fiziksel açlıkları baskılansa da, yeterli ve dengeli beslenmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen İlay Hacılar, "Mide botoksu sonrası, beslenme 2 saat sonra yapılabilir. İşlemden sonra ilk 3 aylık dönemde protein ve sebzeden ağırlıklı beslenme ile fazla kilolardan kurtulma, sonrasındaki 3 aylık dönemde ise kiloların korunmasına yönelik bir beslenme planı uygulanması amaçlanmaktadır. Asitli içecekler, hazır gıdalar tüketmemeye özen gösterilmelidir. İlk 3 ay boyunca kesinlikle alkol tüketilmemeli. Eğer 6 ay tüketilmez ise botokstan maksimum fayda alınacaktır. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme programı uygulanması önerilmektedir " dedi.



HEDEF KALICI BESLENME



DİYETİSYEN İlay Hacılar, " Biz diyetisyenler, mide botoksu sonrası sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi ve kalıcı beslenme davranışları geliştirmeyi hedefleriz. Bu nedenle ilk muayenede hastaların önce vücut yağ, kas, su oranı ve mevcut yağın vücuttaki dağılımı tespit eder, hastaya özel tedavi şekli belirler ve düzenli olarak takiplerini gerçekleştiririz. Danışanlarımızda sağlıklı beslenme bilinci oluşturarak yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlarken, sağlıklı bir şekilde fazla kilonun verilmesini ve verilen kilonun kalıcı bir şekilde korunmasın hedefleriz.



MİDE botoksunun yüksek kolesterol, tansiyon, tiroid, insülin direnci gibi var olan rahatsızlıkları ve özel durumları olan bireylerde de olumlu sağlık parametrelerine ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır" şeklinde konuştu.



KİŞİYE ÖZEL PROGRAM



ANADOLU Cerrahi Beslenme ve Diyet Biriminin, sağlıklı kilo kaybı başarılarını, titizlikle yürüttükleri danışan takibi ile sağladığını belirten Diyetisyen Ezgi Özcan, " Kişiye özel hazırlanan beslenme programlarımız, danışan-diyetisyen arasındaki iletişim ve ulaşılabilirlik, kilo verme sürecinde büyük öneme sahiptir. Mide botoksu ile diyete uyum sağlayabilmeniz çok daha kolay hale gelir. İyi bir danışandiyetisyen iletişimi sağlayarak da diyet sürecine olan motivasyon ve özverinizi yüksek tutmayı amaçlarız. Mide botoksu sonrası beslenme programına uymakla birlikte şekerli gıdalar tüketmemelisiniz" diye konuştu.

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