Ege Üniversiteli akademisyenlerden patent başarısı

EGELİ akademisyen Doç. Dr. Gamze Süpüren Mengüç ve ekibinin geliştirdiği, ciltteki sinir uçlarını etkileyerek batma hissi oluşturan kumaşların yüzeylerindeki tüylerin batma kuvvetini ölçen "Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı" patent almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (TEKAUM) Müdür Yardımcısı ve Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Süpüren Mengüç ve ekibinin geliştirdiği, Prof Dr. Nilgün Özdil'in araştırmacısı olarak destek verdiği TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilen ve patent başvurusu yapılan "Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı", ulusal patent başvurusu alarak tescillendi.

ÖNEM ARZ EDİYOR

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğretim üyesi Doç. Dr. Süpüren Mengüç'ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Budak, "Türkiye Patent Raporunun verilerine göre patent tescilleme oranı en yüksek üniversiteyiz. Devletimizin kalkınma hamlesi doğrultusunda üniversitelerin geliştirdiği ürünleri patente dönüştürerek ticarileştirmesi büyük önem arz ediyor. EÜ ailesi olarak yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon alan Türkiye'deki tek yükseköğretim kurumu olduk. Hocamızı ve ekibini üniversitemize sağladığı katkılardan ötürü ve geliştirdikleri cihazla topluma fayda sağlayacak projeler ürettikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.