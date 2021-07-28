Göz kapağı estetiği ile daha genç bir görünüm

GÖZ kapağı estetiği ya da blefaroplasti olarak bilinen işlemin göz kapaklarında zamanla oluşan değişiklikleri iyileştirmeye yönelik yapılan bir estetik operasyon olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, "Tam bir yüz gençleştirme isteyen hastalarımız için blefaroplasti ameliyatı, yüz germe, kaş kaldırma, dolgu ve diğer cilt gençleştirme uygulamalarımızla rahatlıkla kombine edilebilir" dedi. Op. Dr. Evinç badem göz estetiği olarak bilinen uygulama hakkında da bilgiler verdi.

"Gözleriniz yüzünüzde en dikkat çeken estetik ünitedir. Bu nedenle değişiklikler tüm yüzünüzün güzelliğine etki eder" diyen Op. Dr. Evinç, "Genetik nedenler, güneşe maruziyet, yaşlanma ve benzeri nedenlerle oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu durumda blefaroplasti uygun tedavi alternatifidir" dedi. Operasyonun lokal anesteziyle 1 saatte gerçekleştirildiğini söyleyen Op. Dr. Evinç, "Operasyon sonrası göz çevresinde ödem, şişlik, morluk gibi şikayetler normaldir. Bu şikayetler on gün içerisinde düzelir" dedi.

30 DAKİKA SÜRÜYOR

Popülerleşen badem göz estetiği hakkında bilgiler veren Op. Dr. Rahmi Evinç, "Bu uygulama ile kişinin bakışları daha genç ve dinamik hale getirilir. Ameliyat; standart göz kapağı estetiği ameliyatlarının bir parçası olarak yapılabildiği gibi tek başına da yapılabilir" dedi. Op. Dr. Evinç, "İşlem lokal anestezi altında göz kapağı üzerinde yapılan küçük bir kesiyle 30 dakikada yapılır. Sonrasında güneşten korunmaya özen gösterilmeli ve yara izinin giderilmesi için önerilen tedavilere dikkat edilmelidir. Cerrahi müdahaleden çekinen veya farklı nedenlerle ameliyat olamayan misafirlerimiz için, mezoterapi, botoks ve ışık dolgusu uygulamaları ile göz kapaklarındaki problemlere yönelik alternatif tedavi protokolleri uygulanmaktadır" dedi.