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Haberler Sağlık Karpuzdaki antioksidan kalbi korur

Karpuzdaki antioksidan kalbi korur

Karpuzdaki antioksidan kalbi korur

15.9.2021

Karpuzdaki antioksidan maddeler kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda, likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu görülmüştür. Karpuz, kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırabilen bir amino asit olan sitrülini içerir.
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