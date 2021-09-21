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Haberler Sağlık Mide yanmasını taze nane ile önleyin

Mide yanmasını taze nane ile önleyin

Mide yanmasını taze nane ile önleyin

21.9.2021

NANE mide problemleri için etkili sonuçlar veren bir bitkidir. Nanenin etkisini almak için içme suyunuza dilediğiniz kadar yıkanmış yaş nane ekleyerek tüketmelisiniz. Mide ve yemek borusunu ferahlatıcı özelliğe sahip olan nane, antioksidan etkisi sayesinde yemek borusunu temizler ve daha rahat hissetmenizi sağlar.
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