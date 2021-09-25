Kalıcı sertleşme potansiyeline sahip etkili bir Alınacak tedavi: Renova

Erkeklerde cinsel sağlık sorunlarının başında gelen 'sertleşme sorunu (Erektil Disfonksiyon - ED)' maalesef toplumumuzda hep bastırılmış ve gizlenmiş bir konu olduğu için insanlar bu önemli sağlık sorununu giderme konusunda doktorlara başvurmaya çekiniyor.



TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR

Çekinmenin başta gelen nedenlerinden biri de yaşayacaklarını düşündükleri ağrılı ve sıkıntılı bir tedavi süreci. Oysa teknolojinin de vermiş olduğu kolaylıklar neticesinde artık bu tarz sağlık sorunları ileri teknik ve teknoloji sayesinde yan etkisiz çözülebiliyor. Başkent Ankara'da Atakule'nin karşısında 9 yıl önce kurulan ve çok kısa bir sürede adını sektörde ilklerin yanına yazdıran 'Ürotek Sağlık Hizmetleri' firması, dünyada 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde geliştirilmiş olan 'Renova'nın Türkiye'de tek yetkili distribütörü. Renova, dünyada 'Erektil Disfonksiyon' tedavisi için özel tasarlanmış Linear şok atış yapabilen ileri bir sistem. Özelliği sayesinde uygun hastaları sadece dört seansta tedavi edebilme olanağına sahip. Ürotek Sağlık Hizmetleri, distribütörlüğünü almış olduğu 'Direx' firması ses dalgaları teknolojisi konusunda oldukça yüksek teknolojiye sahip, bilgi ve tecrübesi ileri düzeyde. Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde marka bilinirliliği yüksek. Geliştirdiği ve 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veren Renova'nın Türkiye, KKTC, bazı Türk devletler ve Ortadoğu ülkeleri temsilciliği de Ürotek Sağlık Hizmetleri firması bünyesindedir.



BAŞARI ORANI YÜKSEK

Merkezi Ankarada bulunan Ürotek Sağlık Hizmetleri'nin Antalya ve İzmir'de de şubeleri bulunuyor, Türkiye geneline de hizmet veriyor. Linear Shockwave Therapy (LSWT Doğrusal Şok Dalga Tedavisi) 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde 2'nci Jenerasyon Non-Invaziv bir yöntem. Başarı oranını yükselten bu tarama alanı, 70 mm tarayabilen tek sistem Renova'dır. İşlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanır. Renova Sistemi-LSWT alanında öncü bir teknoloji ürünüdür.