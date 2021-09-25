Tınaztepe Galen’e akut inme merkezi

Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde hizmet veren Tınaztepe Bayraklı Galen Hastanesi'nde Akut İnme Merkezi kuruldu. Nöroloji, Girişimsel Radyoloji, Yoğun Bakım ve Anestezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Acil Tıp Uzmanları'ndan oluşan ekip akut inme geçiren hastalara hızlı bir şekilde müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiriyor. Merkez, Ege bölgesindeki özel hastaneler ve vakıf üniversitesi bünyesindeki hastaneler arasında ilk akut inme merkezi olma özelliği taşıyor.



DOĞRU BİR TEDAVİ ÖNEMLİ

Tınaztepe Galen Hastanesi Girişimsel ve Nöroendovasküler Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağın Şentürk, "Akut inme toplumda ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Beyne giden damarlarda pıhtı ya da daralmaya bağlı tıkanıklık nedeniyle beyne ulaşan kan miktarını azaltıyor. Yeterli kan ulaşmayan beyin bölgesinin işlevlerinin kaybı sonucu hastada güç kaybı, yürümede zorluk, bilinç kaybı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bunlar sürecin başında geçici ve geri döndürülebilir iken tedavi edilmezse kalıcı felç ile sonuçlanabiliyor. Tedavi edilmeyen hasta grubunda beyindeki büyük damarların tıkanması söz konusu ise koma ve ölüm tehlikesi ortaya çıkıyor. Bu nedenle çok önemli bir toplum sağlığı sorunu söz konusu. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte hastalar en hızlı şekilde, doğru merkezde, doğru tedaviyi alırlarsa başarılı bir tedavi süreci sonrasında normal yaşamlarına geri dönme şansına sahip olabiliyorlar" dedi. İnme geçiren hastalara doğru merkezde müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şentürk, "Ülkemizde bu girişimi uygulayabilen merkez sayısı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok az. Merkezimizin hem İzmir hem de Ege Bölgesindeki diğer illerde beyin damarlarında tıkanıklığa veya beyin kanamasına bağlı inme geçiren hastalar ve aileleri için çok önemli olacağını umuyoruz" diye konuştu.



HIZLI MÜDAHALE EDİLMELİ

Tınaztepe Galen Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Egemen Vardarlı, "Eğer inme başladıktan ilk 90 dakika içinde hastaya müdahale edilirse her 4 hastadan birisi, müdahale süresi 180 dakikaya çıkarsa her 9 hastadan birisi, süre iyice ilerler, müdahale gecikir ve 4 buçuk saate çıkarsa 14 hastadan biri normale dönüp, yürüyebilir, kendi işlerini yapabilir hale geliyor ve bilinci normale dönebiliyor. Bu yüzden hızlı müdahale önemli" dedi. Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'nın Akut İnme Merkezi olabilmek için getirdiği tüm şartları taşıdığını belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan Çakır, "Türkiye'deki sayılı merkezlerden biriyiz. Bu tür merkezlerde ekibin tecrübesi, sağlık merkezinin altyapısı, yoğun bakım şartları, yardımcı sağlık personeli ve ileri teknolojili sistemlerin varlığı da önem arz etmekte" dedi.

GÖRÜLME SIKLIĞI ARTABİLİR

YAPILAN nüfus çalışmalarına göre dünya üzerinde 2050 yılında nüfusun 9 milyar civarlarında olmasının beklendiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Onur Yiğitaslan, "Bu artışla beraber 65 yaş üstü popülasyonunda 2 katına çıkması beklenmekte. Bu artışla gelecek 50 yıl içerisinde inme görülme sıklığı da artabilir. Bu anlamda bizler kendimizi buna ne kadar hızlı hazırlarsak, karşılaştığımızda o kadar hazırlıklı oluruz" dedi.