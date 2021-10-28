Burun estetiğinde kapalı ameliyat konforu

Burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem de kapalı tekniğin kullanılabileceğini söyleyen Ekol Hastanesi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Ender Şahin, "Her iki ameliyatı da yapma konusunda deneyimli bir cerrah hastanın var olan burun problemlerini değerlendirir. Hasta isteğini de göz önüne alarak uygun tekniği belirler. Her iki teknikte de istenilen sonuca ulaşılabilmektedir" dedi.

DİKİŞ İZİ KALMAZ

Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapıldığını belirten Doç. Dr. Ender Şahin, "Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir bu yüzden iz olmaz. Kapalı rinoplasti iki yöntemle uygulanabilir. Birinci yöntemde burun ucu kıkırdakları görülmeden burun kemeri alınır ve kemik daraltılır. Kıkırdak greftleri fazla kullanılmaz ve daha az kontrollü bir yöntemdir. İkinci yöntemde burun ucu kıkırdakları doğurtulur açık teknikte kullanılabilen tüm yöntemler kıkırdak deri bütünlüğü korunarak uygulanabilir" dedi. Kapalı rinoplastide yapılan bütün kesilerin burun deliklerinin içinden yapıldığını belirten Doç. Dr. Ender Şahin, "Bu sayede burun ucunda açık rinoplastide olduğu gibi dikiş izi olmaz. Kapalı burun estetiği günümüzde en fazla tercih edilen ameliyat tekniklerinden birisidir. Her iki burun deliğinin içinde açılan ufak kesiler ile burundaki sorunlar giderilir. Açık teknik burun estetiği ile yapılabilecek her şey kapalı rinoplasti ile gerçekleştirilebilir. Sizin burnunuz kapalı burun estetiğine uygun değil yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Kapalı teknik ile burun derisi ve burun içindeki yumuşak dokuların açılmasına gerek kalmaz. Bu sayede cilt ve yumuşak doku çok daha az hasar görür. Burnun iyileşme süreci hızlanır. Burun ucunda hiçbir şekilde yara izi kalmaz" dedi.

LOKAL ANESTEZİYLE

Doç. Dr. Şahin, "Kapalı teknik rinoplasti genel ya da lokal anestezi altında ortalama 1.5 - 2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilir. Kullanılacak anestezi çeşidine müdahalenin boyutuna, hastanın sağlık durumuna, hastanın ve cerrahın seçimine göre karar verilir. Ancak birçok cerrah genel anestezi kullanmayı tercih eder. Ameliyatın ardından rahat nefes alma imkanı sunan silikon ateller kullanılır. Burnun üzerine koruyucu bant yapıştırılır. Dikişler kendiliğinden kaynayan dikişler olduğu için alınmasına gerek olmaz" dedi.

TEKNİĞİN AVANTAJLARI NELER?

■ Kapalı teknik ile burun estetiği sonrasında, iyileşme süreci çok daha hızlıdır. ■ Kapalı rinoplasti ameliyatında teknik açısından hiçbir damar ve sinir kesilmez, bu nedenle burun ucunda uyuşukluk oluşmaz. ■ Yüzde ödem ve göz çevresinde morluk oluşma riski çok daha düşüktür. ■ Bir hafta içinde hasta normal hayatına devam edebilir. ■ 6 hafta içinde iyileşme başlar, ortalama 1 yıl içinde ise iyileşme tamamlanır. ■ Eğer hastanın ikinci ameliyatıysa ve burun ucunda sorun yoksa ya da burun ucundaki tahribat azsa yine kapalı yöntem tercih edilebilir. ■ Kendi deneyimlerimde her iki tekniği çok rahat uygulayabilmekteyim. Ancak benim kişisel tercihim dokuya daha az hasar vermesi nedeniyle öncelikle kapalı teknik rinoplastidir.