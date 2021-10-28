Kanser tarama testleri düzenli olarak yaptırılmalı

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Elvina Almuradova kansere bağlı ölümlerin kalp damar hastalıklarına bağlı olarak gelişen ölümlerden sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanının kanserde daha fazla önem arz ettiğini belirten Dr. Almuradova, "Her bireyin kanser riski bulunmaktadır. Bunu önlemek için tarama testleri çok önemlidir. Özellikle ailesinde kanser tanısı olan kişiler taramalarını düzenli olarak yaptırmaları oluşabilecek hastalığın erken tespit edilerek tedavi edilmesine ve ya önlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

SAYI GİTTİKÇE ARTIYOR

Dünyada ve Türkiye'de kanser ile ilgili olarak yapılan istatistikler hakkında bilgiler veren Dr. Almuradova, "2020 yılı istatistiklerine göre dünyada 19,3 milyon yeni vaka görülürken 10 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşti. 2020 yılında ülkemizdeki yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834, kansere bağlı yaşam kaybı sayısı ise 126 bin 335 olarak kayıtlara geçti. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Tarama testleri yaygınlaşmaz ve toplum bilinçlenmez ise maalesef her geçen yıl bu sayılar artarak devam edecektir" dedi.

İLERİ GÖRÜNTÜLEME

Kanseri her zaman erken aşamada önlemenin daha kolay olduğunu belirten Dr. Almuradova, "Tınaztepe Galen Hastanesi Onkoloji Merkezi'nde hastalara kansere yönelik tarama testleri, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Merkezimizde Kknserin önlenmesi ve erken saptanması için gereken tüm tetkikler Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) ve başka ileri teknolojik görüntüleme yöntemleri ile yapıldığı genetik laboratuvarımızda gen haritası çıkararak da kanser riski tespit edilebilmektedir. Tedavi aşamasında her hastaya bireyselleştirilmiş yani onun hastalığına uygun olan kişiselleştirilmiş tedavi uygulanmaktadır. Bunun için çeşitli tedavi yöntemleri -kemoterapi, immunoterapi, akıllı ilaç tedavileri kullandığımız yöntemler arasında yer almaktadır" dedi. Radyasyon onkolojisinden de yararlandıklarını belirten Dr. Almuradova, "Radyoterapi yöntemi, tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi öncesi veya sonrasında kemoterapiyle birlikte de uygulanabilir. Onkoloji Merkezimizde Radyoterapi uygulanabilmesi için hem Radyoterapi uzman hekimi, hem de en son teknolojik cihazlar mevcuttur. Tedavi süresince hastalarımıza beslenme programları için diyetisyen, psikolojik destekleri için psikiyatrist ve psikologlar, ilaç tedavisi için eğitim hemşireleri ile birlikte tam destek sağlanmaktadır" dedi.

MULTİDİSİPLİNER YAKLASIM

Dr. Elvina Almuradova şöyle konuştu: "Cerrahi yapılması gereken hastalar içinde alanında uzman hekimlerimiz hastanemizde görev yapmaktadır. Cerrahisi yapılmış hastalar ve yapılması planlanan hastalar için her hafta konsey kurulmaktadır. Bu konseyde çeşitli branşlardan oluşan alanında uzman doktorlarla birlikte hastamız için en uygun olan tedavi şeklini değerlendiriyoruz."