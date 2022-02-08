"Parmak çıtlatmak tehlikeli olabilir"

BAZI insanların stresten ya da can sıkıntısından yaptığı bir alışkanlık olan parmak çıtlatmak, toplumun yüzde 25-45'inde görülüyor. Genel düşüncenin aksine eklemlerde aşınma neden olmayacağını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, "Parmak çıtlatmak tik halini aldığında bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalma olabilir" dedi.

MUTLAKA UZMANA DANIŞILMALI

PROF. Dr. Meriç, "Parmak çıtlatma, eklem üzerindeki basıncın etkisi ile patlayan küçük gaz kabarcıklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. Bu bir tik halini aldığında bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalma meydana gelebilir" dedi. Parmak çıtlatması ile ağrı, şişme veya hareket kaybı gibi şikâyetlerin de eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Meriç, "Bu durum kıkırdak aşınması, eklem kireçlenmesi veya romatizmal hastalıkları belirtisi olabilir. Bu gibi durumda mutlaka altta yatan nedenler bulunmalı" diye konuştu.