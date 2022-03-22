Diyet yaparken tüketebileceğiniz 10 besin

Sağlıklı kilo vermenin yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Aç kalmak ve şok diyetler yapmak yerine ömür boyu sağlıklı beslenmek diyete eşlik ettiğinde daha çabuk ve doğru kilo verilebilir. Uzmanların da tavsiye ettiği gibi kilo verirken önemli olan mümkün olduğunca lif ağırlıklı beslenmek, alınan yağ ve karbonhidratlar konusunda dikkatli davranmak ve hiçbir besin grubunu tamamen dışlamamak. Bu açıdan bakıldığında bazı besinler mutlaka tüketildiğinde sağlıklı zayıflamak mümkün.

YOĞURT

Doğal yoğurt, başta mide ve bağırsaklar olmak üzere düzenli tüketildiğinde vücudun her bölgesine faydalı olur ve aynı zamanda kilo vermeye de yardımcıdır. Yoğurdun kilo verme üzerindeki en önemli etkisi yağ yakımını hızlandırıcı özelliğidir. Öğle ve akşam yemeklerinden sonra veya günde bir ya da iki kez ara öğün olarak tüketilecek bir kase yarım yağlı doğal yoğurt hem sizi tok tutacak ve ana öğünlere fazla yüklenmenizi önleyecek hem de vücudunuzdaki yağların yanmasını kolaylaştıracaktır.

TARÇIN

Kilo verdiren baharatlar arasında yer alan tarçının kilo kaybı üzerindeki en büyük etkisi kan şekerini düzenleyici özelliği sayesinde olur. Bu özelliği sayesinde tarçının özellikle çay şeklinde demlenerek tüketilmesi hem tokluk hissi yaratır hem de ani şeker krizlerini önler.

BROKOLİ

Brokoli kilo verdiren sebzeler arasında en etkili olanlarındandır. Ülkemizde aşağı yukarı son 15 yıldır tüketilen bu sebze yalnızca rejim yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de bir mucize. Bir miktar brokoli kaynar suda haşlanırsa sızma zeytinyağı, limon, sirke ve biraz da tuz ile harika bir salata malzemesine ya da hafif bir atıştırmalık öğüne dönüşebiliyor.

YUMURTA

Yumurta güçlü bir protein kaynağıdır ve bu nedenle özellikle kas yapmaya dayalı spor programı destekli protein ağırlıklı diyetlerde sıklıkla tercih edilir. Ancak bu durum yumurtanın kilo kaybetmeye dayalı diyetlerde kullanılamayacağı anlamına gelmez. Yağ yakan yiyecekler arasında üst sıralarda yer alan yumurtanın 2 günde bir tüketilmesi çok daha sağlıklı bir beslenme programı yürütmenize yardımcı olacaktır.

SİRKE

Sirke kesinlikle tek başına yağ yakan veya kilo verdiren bir madde değildir. Sirke ılık suyla seyreltilerek tüketildiğinde vücuda bir takım faydalı vitaminler sağlar, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Sabah kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyun içine 3-4 damla doğal elma sirkesi damlatıp içmeniz gün içinde tokluk hissini muhafaza etmenize yardımcı olur.

GREYFURT

Sabah kahvaltısında meyve suyu içmeyi seviyorsanız 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çubuk tarçınla tatlandıracağınız bir bardak greyfurt suyu hem sağlığınız için faydalı olacak hem de kahvaltıda alınması gereken vitamin miktarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda oldukça zengin bir C vitamini kaynağı olan greyfurtu eğer yapabiliyorsanız haftada 2-3 adet olmak üzere direkt olarak tüketmeniz size enerji ve zindelik kazandıracak, yağ yakma sürecinizi ve metabolizmanızı hızlandıracaktır.

ELMA

Sağlık için gerekli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan elma aynı zamanda içeriğindeki yüksek lif oranıyla tokluk hissi de sağlar. Özellikle insülin seviyesinin düştüğü akşam saatlerinde, yemekten yaklaşık bir saat sonra tüketeceğiniz bir elma hem vücudunuzun şeker ihtiyacını karşılayacak, hem de gece acıkmanızı veya tatlı krizine girmenizi engelleyecektir.

YULAF EZMESİ

Diyet yapıyorsanız lifli gıdalar tüketmenin öneminden mutlaka haberdarsınızdır. Tamamen doğal lif içeren ve katkı maddelerinden arındırılmış olan yulaf ezmesi bu gıdalardan en kolay bulunan ve en faydalı olanlarından biridir. Günde 1 su bardağı yulaf ezmesini kahvaltıda soğuk sütle kahvaltılık gevrek şeklinde ya da yemeklerden sonra yiyeceğiniz bir kase yoğurdun içine karıştırarak tüketebilirsiniz.

KETEN TOHUMU

Bu tohumun en tercih edilen tüketim şekli yoğurtla birlikte yenmesidir. Günde en fazla bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi gerekir. Doğru şekilde kullanıldığında tokluk hissinin yanı sıra düşük kalorisi ve bağırsaklara olan olumlu etkisiyle kilo vermenize katkı sağlayacaktır.

LAHANA

Salata, yemek ya da çorba şeklinde ayda en az 3 kez tüketilen lahana güçlü antioksidan etkisiyle vücudu artık malzemelerden temizleyerek rahatlatır. Fazla yağlı hazırlanmadığı sürece gönül rahatlığıyla istediğiniz miktarda tüketebileceğiniz lahana sindirimi kolaylaştırır ve kilo kontrolü sağlar.