Dereotunun 9 faydası

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Dereotunun içinde A, C ve E vitaminleri, bunun yanı sıra da kalsiyum, potasyum, demir gibi vücudumuza oldukça iyi gelen çeşitli mineraller bulunuyor. Bu vitamin ve minerallerin el ele vermesi sonucunda da ortaya güçlü antioksidan özellikler çıkıyor. Bu özelliği sayesinde dereotu, serbest radikalleri, yani hastalık oluşturabilecek zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırıyor.



YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Dereotunun içindeki maddeler kan basıncını dengelediğinden, kanın damarlara yaptığı yüksek basıncın da önüne geçiyor. Halk arasında yüksek tansiyon olarak anılan bu problemin çözümünde oldukça etkili doğal maddelerden biri de dereotu. Düzenli tüketildiğinde faydası hemen görülüyor.





AĞIZ KOKUSUNU GİDERİYOR

Dereotunun az bilinen faydalarından biri de ağız kokusu üzerine. Kendine has kokusunu kazandıran zengin içeriği ve içindeki yağlar, ağız içindeki kötü kokuları da yok ediyor. Ağzınızda hoş olmayan kokular oluşuyorsa düzenli ve ölçülü şekilde dereotu tüketebilir, kısa sürede etkilerini fark edebilirsiniz.



UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR

Dereotunun içinde bulunan uçucu yağlar, sinirlerin yatışmasını sağlıyor. Vücutta sakinleştirici bir etki oluşturan dereotu bu sayede sinir, stres, depresyon gibi olumsuz ruh hallerinden çıkmamıza yardımcı olurken, bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan uykusuzluk problemine de çözüm oluyor.



İNSÜLİNİ DENGELİYOR

Dereotu aynı zamanda kötü kolesterolün de düşmanlarından biri. Aniden yükselen ya da sık sık tekrar eden kolesterol probleminin çözümünde etkili olan dereotu, insülin seviyelerinin de dengelenmesinde yardımcı oluyor.



HAZIMSIZLIĞA ÇARE OLUYOR

Antioksidan özelliği, içindeki bolca vitamin ve mineral bir araya geldiğinde sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek veren dereotu, özellikle hazımsızlık ve gaz sorunu yaşayanlara en doğal ve etkili çözümü sunuyor. Düzenli kullanıldığında mide ağrısı, gaz sancısı problemlerini de ortadan kaldırıyor.



KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

Dereotu, içindeki bolca kalsiyum ile özellikle gelişme çağındaki çocuk ve gençlerin kemiklerinin sağlıkla gelişmesine yardımcı oluyor. İskelet yapısının ihtiyacı olan kalsiyumu sağlayarak güçlenmesine destek veren dereotu, bu özelliği iler ileri yaşlarda görülen kemik erimesinin de önüne geçiyor.



İLTİHABI HIZLA KURUTUYOR

Dereotunun antioksidan, antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri güçlerini birleştiriyor ve vücudun içinde ya da dışında meydana gelen tüm iltihapların hızla iyileşmesini sağlıyor. Dereotu bu özelliklerini eklem iltihabından tutun küçük bir kesik yarasına kadar birçok sorunda gösteriyor.



İDRAR SÖKTÜRÜYOR

Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde, dereotu vücutta idrar söktürücü bir etki de oluşturuyor. Bu da ödem ve şişlik gibi problemlerin çözümünde bize yardımcı olmasını sağlıyor, fazla suyu vücuttan uzaklaştırıyor.