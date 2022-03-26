  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Dermatologlardan ‘kalıcı oje’ uyarısı

Dermatologlardan ‘kalıcı oje’ uyarısı

26.3.2022

Dermatologlardan ‘kalıcı oje’ uyarısı

TÜRK Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, kalıcı oje ve manikür-pedikür uygulamalarında doğru teknik ve hijyenin önemine dikkat çekti. Prof. Koçyiğit, "Kalıcı oje sonrası tırnak çevresi enfeksiyonu ile gelen hasta sayısında artış var. Maalesef bazı hastalarda kemiğe inen enfeksiyon dahi görülebiliyor" dedi. Koçyiğit ayrıca, manikür-pedikür uygulamalarında aldırılan tırnak etinin esasında tırnağa zararlı mikroorganizmaların girişini engelleyen "kutikula" isimli koruyucu yapı olduğunu ve kesinlikle aldırılmaması gerektiğini söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA