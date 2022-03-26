Dermatologlardan ‘kalıcı oje’ uyarısı

TÜRK Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, kalıcı oje ve manikür-pedikür uygulamalarında doğru teknik ve hijyenin önemine dikkat çekti. Prof. Koçyiğit, "Kalıcı oje sonrası tırnak çevresi enfeksiyonu ile gelen hasta sayısında artış var. Maalesef bazı hastalarda kemiğe inen enfeksiyon dahi görülebiliyor" dedi. Koçyiğit ayrıca, manikür-pedikür uygulamalarında aldırılan tırnak etinin esasında tırnağa zararlı mikroorganizmaların girişini engelleyen "kutikula" isimli koruyucu yapı olduğunu ve kesinlikle aldırılmaması gerektiğini söyledi.