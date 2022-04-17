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Haberler Sağlık Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Hastalıklara karşı koruma görevi üstlenip, iyileştirici özellikleri olan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler hangi hastalıklara iyi gelir? İşte sizlere şifa deposu olacak yiyecekler...

17.04.2022, 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 09:55

İçerdikleri yüksek besin değerleri ve iyileştirici özellikleriyle hastalıklara karşı koruma görevi üstlenen yiyecekler nelerdir? İşte detaylar...

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Ispanak

Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Sarımsak

Taze sarımsakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Enginar

Karaciğer dostu olarak da bilinen enginar, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılabilir. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Havuç

Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Mandalina

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte insanların sıklıkla karılaştıkları grip hastalığına karşı, içerdiği folik asit ve C vitamini sayesinde satsuma etkili rol oynar.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Tarçın

Mideyi düzene sokan tarçın ve sindirim sistemini düzenleyerek, mide ağrılarını gideren hardal gribe karşı etkili oluyor.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Avokado

Günümüzde büyük sorun haline gelen depresyona karşı ise vücudun kolesterol oranını ayarlayan ve tende sürekli hücre yenilemesine neden olan avokado tüketilmesi öneriliyor.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Çikolata

Depresyona karşı ayrıca, beynin kendisini yenilemesine ve psikolojik rahatlık sağlamasına yardımcı oluyor.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Patates

İçerdiği A, B12 ve C vitaminleriyle istiridye ve beyindeki serotonin adlı kimyasal maddenin kendisini yenilemesini sağlayan patates tüketimi önemli rol oynuyor.

Hangi yiyecekler hangi hastalığa iyi gelir? İşte detaylar...

Bezelye

Kalp rahatsızlıklarının giderilmesinde ise B vitamini ve protein deposu olan bezelye, önemli bir yere sahip.

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