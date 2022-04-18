TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 ÖSYM TUS kontenjanları...

TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları belli oldu mu? soruları sınava katılanlar tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada '11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.' demişti. Peki ÖSYM TUS kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı.

'11 BİN 500 UZMAN ÖĞRENCİ KADROSU AÇILACAK'

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ÖSYM tarafından açıklanacağını ve 11 bin 500'e yakın uzman öğrenci kadrosunun geleceğini dile getiren Koca "Tıpta Uzmanlık Sınavı, bildiğiniz gibi genelde kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Doğrusu yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı.