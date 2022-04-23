Göz kapağı estetiği ile daha genç bir görünüm

Göz kapağı estetiği ya da blefaroplasti olarak bilinen işlemin göz kapağında zamanla oluşan değişiklikleri iyileştirmeye yönelik bir estetik operasyon olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, "Tam bir yüz gençleştirme isteyen hastalarımız için blefaroplasti, yüz germe, kaş kaldırma, dolgu, botulinum toksini uygulaması ve diğer uygulamalarımızla rahatlıkla kombine edilebilmekte" diye konuştu.

ÇOK DİKKAT ÇEKER

Op. Dr. Evinç, badem göz estetiği olarak bilinen uygulama hakkında da bilgiler verdi. "Gözler yüzde en dikkat çeken estetik ünitedir. Bu nedenle göz çevresinde ve göz kapaklarında oluşan değişiklikler tüm yüzünüzün güzelliğine etki eder" diyen Op. Dr. Evinç, "Genetik nedenler, uzun süreli güneşe maruziyet, yaşlanma ve benzeri nedenlerle göz kapaklarında oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı ve yorgun görünmenize neden olabilmektedir. Bu durumda blefaroplasti uygun tedavi alternatifidir" dedi. Operasyonda göz kapaklarının cilt, kas ve yağ yastıkçıklarındaki fazlalıklar alındığını ve bu şekilde daha genç ve canlı bir görünüm elde edildiğini kaydeden Op. Dr. Evinç, "Operasyon öncesi değerlendirmede kullanılan ilaçlar, tiroid hastalıkları, göz yaşı problemleri ve başka hastalıklar dikkate alınmalr. Bu nedenle verdiğiniz bilgiler çok değerlidir" dedi.



BADEM GÖZLER

Operasyonun lokal anestezi altında yaklaşık 1 saatte gerçekleştirildiğini söyleyen Op. Dr. Evinç, "Operasyon sonrası göz çevresinde ödem, şişlik, morluk, göz yaşarması gibi şikayetler tamamen normaldir. Şikayetlerin büyük kısmı on gün içinde düzelir" dedi. 30 DAKİKA SÜRÜYOR

Badem göz estetiğinin son dönemde çok popülerleştiğini anlatan Op. Dr. Evinç, "Gözün dış köşesinin cerrahi tekniklerle yukarıya taşınması ile kişinin bakışları daha genç hale getirilir. Bu ameliyat standart göz kapağı estetiği ameliyatlarının bir parçası olarak yapılabildiği gibi tek başına da yapılabilmektedir. Lokal anestezi altında göz kapağı üzerinde yapılan küçük bir kesiyle 30 dakika gibi kısa sürede yapılan bir operasyondur. Cerrahi müdahaleden çekinen veya farklı nedenlerle ameliyat olamayan misafirlerimiz için mezoterapi, botoks ve ışık dolgusu uygulamaları ile göz kapağı problemlere yönelik alternatif tedavi protokolleri uygulanmaktadır" diye konuştu.