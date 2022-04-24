Ramazan’ın vazgeçilmez lezzetleri kilo aldırır mı?

Ramazan'ın son günlerinde iftar sofraları daha zengin, daha kalabalık geçiyor. Tüm akrabalar, arkadaşlar, dostlar bir araya geldiğinde uzun süre özlem duyulacak olan pide, hurma, güllaç gibi besinlerin tüketiminde bu son günlerde artış oluyor. Peki sıcak sıcak yediğimiz Ramazan pidesi lezzetli ama sağlıklı mı? Veya iftardan sonra yenilen güllaç kaç kalori olarak bize yansıyor? Vitaminlerden zengin hurma kilo aldırır mı? Gelin hep birlikte Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerini değerlendirelim.

PİDE İFTARDA YENMELİ

Pide hiç kuşkusuz çoğu insan için Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Kültürümüze göre de pidesiz Ramazan olmaz. Sadece Ramazan ayında yapılan pide, kokusu ve görüntüsü ile oldukça sevilen lezzetler arasındadır. Porsiyon kontrolü sağlandığı takdirde bazı zamanlar tercih edilebilir. Ancak pide beyaz undan yapılır ve tüketildiğinde kısa sürede acıkmaya neden olabilir. Bu nedenle sahur yerine iftarda tercih edilmesi daha doğrudur. 1 avuç içi büyüklüğündeki Ramazan pidesi, yaklaşık 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir. Ekmek hakları yerine pide tüketilebilir. Ancak Ramazan ayında su ve lif tüketiminin azalması ve hareketsizliğe bağlı olarak kabızlıkla karşılaşılabilir. Bu yüzden lif alımını artırmak için pide yerine öğünlerde esmer ekmek çeşitlerine yer vermek daha sağlıklı bir seçimdir. İftarda bir parça pideyle pideye duyulan özlem giderilip, sahurda daha uzun süre tok tutacak, lif kaynağı olan esmer ekmekler tercih edilmelidir.



HURMAYI SAYIP YİYİN

Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden bir diğeri ise kuşkusuz hurmadır. Hurma çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bu içeriği sayesinde oruca bağlı oluşabilecek elektrolit eksikliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Folik asit, demir, kalsiyum ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Muzdan yaklaşık 2.5 kat daha fazla potasyum içerir. Ancak hurma meyve grubuna girer ve 1 porsiyon meyve 60 kalori içerir. Bu nedenle hurma, sayarak tüketilmelidir. 2-3 adet hurma 1 porsiyon meyve yerine tüketilebilir.



ARA ÖĞÜNDE GÜLLAÇ

Genellikle iftar yemeklerinde sofraları süsleyen tatlı ise güllaçtır. Ramazanın sembollerinden biri olan güllaç sütlü bir tatlı olması nedeniyle şerbetli tatlılara göre daha doğru bir seçimdir. Yağ içeriğinin düşük olması, meyveler ve kuruyemişlerle tatlandırılması nedeniyle de güllaç diğer tatlılara göre ön plandadır. Ancak şeker içeriği nedeniyle mutlaka tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Masum olduğu düşünülüp fazla miktarlarda tüketilmesi durumunda bayram öncesi tartıda istenmeyen sonuçlarla karşılaşmaya neden olabilir. Haftada 1-2 defa sütlü tatlı tercih edilebilir ancak iftardan hemen sonra değil ara öğün olarak tüketilmelidir. 1 dilim güllaç ise yaklaşık olarak 250 kalori içerir. Kalorisini düşünerek bu lezzetten mahrum kalmamanız için sizler için geliştirdiğimiz şekersiz güllaç tarifimizi deneyebilirsiniz.



DİET-TİME VEGAN ŞEKERSİZ GLUTENSİZ GÜLLAÇ TARİFİ

Hemen hemen herkes için Ramazan'ın vazgeçilmezi olan güllaç tarifini glutensiz, şekersiz ve vegan beslenenler için yeniden uyarladık. Sizler de hem düşük kalorili hem de lezzetli bir tatlı deneyimi yaşamak istiyorsanız tarifimizi kaydedip deneyebilirsiniz. 1 dilimi yalnızca 110 kkal.





Malzemesi (8 kişilik):

● 1 su bardağı glutensiz mısır nişastası

● 4 yemek kaşığı badem unu

● 2 su bardağı su

● 2 su bardağı badem sütü

● 5 yemek kaşığı eritritol tatlandırıcı

● Gül suyu ● 2 yemek kaşığı nar

● 1 avuç vişne

● 8 tam ceviz



Yapılışı: Nişasta, badem unu ve su iyice karışana kadar çırpılır. Karışım bir süzgeç yardımı ile süzülür. Daha sonra önceden ısıtılmış bir tava sprey yardımıyla ıslatılır ve karışımdan çok ince bir tabaka tavaya dökülür. İyice kuruyana kadar pişirilir. Bu işlem bütün karışım için uygulanır. Sonra pişen güllaç yufkaları bir süre kuruyana kadar temiz bir bez üzerinde bekletilir. Bir tencerede badem sütü ısıtılır, içine eritritol ve gül suyu eklenir. Daha sonra kuruyan güllaç yaprakları sırayla bu süt ile ıslatılır ve bir kaba yerleştirilir. Aralara ceviz serpiştirilir ve birkaç kat aynı işlem uygulanır. En son üzeri nar, ceviz ve vişne ile süslenir. Fit güllaç tarifiniz hazır, afiyet olsun.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM