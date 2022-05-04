Günü zinde gecirmek elinizde

Çağımızın en büyük şikayetlerinden biri yorgunluk hissi... Yorucu yaşam koşulları karşısında kendini yorgun hissetmeyen çok az kişi vardır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların sıklıkla karşılaştığı bu durum için bazı besinlerin önemli etkileri olabiliyor. Bağışıklığı güçlendiren gıdalar gün içinde kendinizi zinde hissetmenizin de anahtarı...

MUZ: Muz potasyumdan zengin bir meyve. Potasyum eksikliği kas güçsüzlüğü ve yorgunluğa neden olur. Yorgunluk ve stresinizi azaltmak için potasyumdan zengin olan muz, patates, yer elması, kayısı gibi besinleri tüketin. 1 küçük boy muz 1 orta boy elma ile aynı miktarda enerji içerir.

YULAF EZMESİ EN BÜYÜK KURTARICINIZ

GLİSEMİK indeksi düşük olan yulaf ezmesi kan şekerini yavaşça yükselterek uzun süre enerji dengesi sağlar. Ayrıca yulaf ezmesinde enerji metabolizmasından sorumlu olan B grubu vitaminleri bulunur. Güne yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile yapacağınız bir kahvaltı ile başlamak gün boyu kendinizi enerjik ve tok hissetmenize yardımcı olur.

ARMUT: Armut bol miktarda A, C ve K vitamini içeriyor. C vitamini sayesinde etkili bir antioksidan. Armudun içindeki antioksidan, yani bağışıklık sisteminin koruyucu etkisi sayesinde vücuda enerji veriyor. Bunun yanı sıra armut kan şekeri dengesinin sağlanmasında da etkili oluyor. Günü enerjik geçirmek için günde bir adet armut tüketmenizde fayda var.

SU: Su, vücutta oksijenden sonra gerekli en önemli besin öğesidir. Vücutta yeterli su bulunması enerji dengesi için en önemli kural. Suyun yanı sıra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için çorba, ayran, taze sebze ve meyveler ile bitki ve meyve çayları da tüketebilirsiniz.

EN KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI

YUMURTA en kaliteli protein kaynaklarından birisidir. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt gibi hayvansal kaynaklı proteinler B12 vitamini için iyi birer kaynak. B12 vitamini eksikliğinde yorgunluk, hafıza ve konsantrasyon eksikliği oldukça sık görülür. Bu nedenle sağlıklı bireyler her gün veya gün aşırı 1 yumurta, yüksek kolesterolü olan bireyler ise haftada 2 kez 1 yumurta tüketebilir.

YOĞURT: Yoğurt iyi bir protein kaynağı olmanın yanı sıra içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde vücut direncini artırıyor ve bağırsak florasını düzenler. Yapılan çalışmalar probiyotiklerin kronik yorgunluğun etkilerini azalttığını gösterir. Yoğurdu ara öğünlerde sade veya meyveyle, ana öğünlerde ise yemeklerinizle birlikte tüketebilirsiniz.