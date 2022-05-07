Sağlıklı bir bağışıklığın 7 şifresi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için uyarılarda bulundu. Güçlü bir bağışıklık sisteminin temel prensipleri olduğunu belirten Dr. Çakar, bunun için 7 uyarıda bulundu:



KAYNAĞINDAN SU

1. SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar doğal ortamlarında gelişmiş bitki ve hayvanlardan elde edilmiş olmalı, katkısız ve koruyucusuz olmalı, tarım ilacı gibi kalıntılar olmamalı. Meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı. Gıda alımında ölçü her zaman korunmalı. Fazla gıda alımı da sağlığımıza olumsuz tesir eder. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalıdır.





2. SAĞLIKLI TEMİZ İÇME SUYU: Mümkün oldukça kaynak suyu kullanımı sağlanmalıdır. Cam şişede temin edilen içme suları ve iyon dengesi sağlanmış arıtma suları da filtre bakımı sağlanmak kaydı ile rahatlıkla kullanılabilir.



3. TEMİZ HAVA: Yaşanılan ortamın taze hava almasını sağlamak gerekir. Solunan kirli hava, alerjenler, tozlar akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.



4. KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı, sağlıklı REM/ NREM uyku periyotları oluşması için vaktinde yatıp vaktinde kalkma alışkanlığı edinilmelidir. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır. Kaliteli uyku vücudun dinlenmesi ve kendini yenilemesini sağlar.

5. RUHSAL EGZERSİZ: Ruhsal yönden gerektiğinde destek alınmalı, bir şeyler okuma ve öğrenmeye devam edilmelidir.





6. FİZİKSEL EGZERSİZ: HAREKET etmek kas aktivitesini ve dolaşımı artırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.



7. ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN VE STRESTEN UZAK KALMAK: SİGARA ve alkolden uzak kalmak, bu maddelerin uzun vadede vücuda verdiği zararları azaltmak için çok önemlidir. Stres vücutta ciddi oksidatif stres ortaya çıkarır ve DNA hasarlarının tamiri zorlaşır.



KURU DUT KANSIZLIKTA ETKİLİ

DEMİR, kalsiyum, B1, B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kuru dutun ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır.



İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.



LİF ZENGİNİ KIRMIZI&NBSP;MERCİMEK

LİF bakımından oldukça zengin olan kırmızı mercimek, bağırsak hareketlerini ve sağlıklı bağırsak bakterilerinin gelişmesini destekler. Buna ek olarak, kırmızı mercimek birçoğu kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayan, fitokimyasallar adı verilen çok çeşitli yararlı bitki bileşikleri içerir. Tip 2 diyabeti bulunan obez veya fazla kilolu 48 kişi üzerinde yapılan 8 haftalık bir çalışma mercimek yemenin iyi kolesterol düzeyini arttırdığını göstermiştir