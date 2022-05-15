Asyalı tipi göz kapağı estetiğiyle sağlığına kavuştu

Özel Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları ve Sağlığı uzmanı Op. Dr. Emrah Mat, Asya tipi Blefaroplastisi ile Sryga Özkara'yı sağlıklı ve estetik bir görünüşe kavuşturdu. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Sibiryalı Sryga Özkara, Asya tipi göz kapakları sonucu oluşan görme alanında daralma ve ağırlık hissi nedeniyle Asyalı Blefaroplastisi adı verilen bir estetik operasyon geçirdi.

UZAKDOĞU'DA YAYGIN

Özellikle Uzakdoğu'da yaygın şekilde uygulanan Asya tipi Blefaroplastisi ile hastaların estetik bir görünüşe kavuştuğunu kaydeden Op. Dr. Mat, "Sryga Özkara, daha önce başka bir merkezde de aynı operasyonu olmasına rağmen sonuçtan memnun kalmamış. Egepol Hastanesi'nde gerçekleştirdiğimiz operasyon ile birlikte şimdi estetik bir görünüme ve sağlıklı bir görüşe kavuştu. Başarılı operasyonun ardından hastamızı aynı gün taburcu ettik. Operasyonda üst göz kapaklarındaki fazla yağ dokusu ve deriyi alarak yeni göz kapağı kıvrımı oluşturduk. Hastamız günlük yaşamında daha rahat görüşe sahip oldu" dedi.