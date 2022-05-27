Bağırsak sağlığınızı dondurmayla koruyun

UZMANLAR, süt ürünleri içinde oldukça fazla tercih edilen dondurmanın zengin bir besin içeriğine sahip, sindirimi kolay, kendine özgü tat, aroma ve dokusuyla yıl boyunca tüketilen bir besin olduğunu belirtiyor.

KALORİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

DONDURMA tüketimi hakkında önemli bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, "Dondurma karbonhidrat, yağ, protein gibi makro-bileşenler; A, D, E, K, B2, B6, B12 vitaminleri ile yeterli düzeyde bazı mineral (Ca, P, Mg, Na, K, I, Mn ve Zn) mikrobileşenler bakımından zengin olmalıdır" şeklinde konuştu.

Dondurma yapımında kullanılan sütün bileşiminde bulunan proteinlerin vücudun kendisinin üretemediği amino asitleri yeterli ve dengeli bir biçimde içerdiğini ve dondurmada süte göre daha fazla yağ ve protein bulunduğunun altını çizen Kara, bu yüzden dondurmanın beslenme ve kalori bakımından önemli bir süt ürünü olduğunu ifade etti. Son yıllarda bilinçli tüketicilerin sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketmek istemeleri nedeniyle diyet lifler, probiyotik ve laktik asit bakterileri, alternatif tatlandırıcılar, doğal antioksidanlar gibi besinsel ve fizyolojik özellikleri olan bileşenlerin dondurma üretiminde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Dyt. Aslıhan Kara, dondurmanın tüketilme biçimine yönelik önerilerde bulundu.

DİYET YAPANLAR PROBİYOTİKLİ DONDURMA TERCİH ETMELİ

DİYET yapanlar için de dondurma önerilerinde bulunan Dyt. Aslıhan Kara, "Diyet yapanlar daha besleyici ve sağlıklı olan probiyotikli dondurmalar, spirulina eklenmiş dondurmalar, badem sütü, soya sütü gibi bitkisel sütten yapılmış dondurmalar, gerçek meyvelerden yapılmış dondurmalar, yağ oranı daha düşük olan keçi sütünden yapılmış dondurmalar, dondurulmuş yoğurttan elde edilen probiyotik dondurmaları tercih edebilirler" ifadelerini kullandı.

GÜNDÜZLERİ ARA ÖĞÜN OLMALI

DONDURMAYI akşam saatleri yerine, gündüzleri tüketmenin daha faydalı olduğunu söyleyen Kara, "Öğleden sonra ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır" dedi.

ŞERBETLİ TATLILARA GÖRE DAHA HAFİF

Dondurmanın kalsiyum açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Dyt. Aslıhan Kara, "Ortalama 1 bardak sütten alacağımız kalsiyum miktarı 3 top dondurmaya eşdeğerdir. Şerbetli veya hamurlu tatlılara göre daha sağlıklı ve hafif olan dondurmayı özellikle ara öğünde daha sağlıklı bir tatlı olarak tüketebilirsiniz" diye konuştu.

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Sağlıksız koşullarda üretilen dondurmada bakterilerin kolaylıkla üreyerek sağlığımızı bozabileceği uyarısında bulunan Dyt. Aslıhan Kara, bu nedenle özellikle açıkta satılan dondurmalar ve buzlu içecekler satın alınırken dikkatli olunması, güvenilir olmayan yerlerden, sokak satıcılarından dondurma satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Paketlenmiş dondurmalar ve buzlu gıdalarda ise paket üzerindeki etiket okunmalı.