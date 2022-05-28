Kapalı yöntem ile omurilik dar kanal ameliyatı

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Seymen Özdemir, dar kanal hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Özdemir, "Hastalığı artıran etkenler arasında yaşın ilerlemesi, kilo fazlalığı, dikkatsiz hareketler yer alır. Hastalığın bulguları arasında bel, boyun, sırt ağrıları, kalçalar, bacaklar veya kollara yayılan ağrı, kollarda, bacaklarda uyuşma veya güç kayıpları, yürüme mesafesinin azalması, dengesizlik, uzun süre ayakta duramama, idrar veya gaita kaçırma, seksüel bulunur" diye konuştu.

GENİŞ TEDAVİ SEÇENEĞİ

Hastalığın tedavisinde doktor önerileri ve korunmaya dikkat etmenin önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Özdemir, "İlaç kullanımı, istirahat ve uygun egzersiz çoğunlukla yeterlidir. Şikayetin geçmemesi halinde ilerlememiş olgularda radyo frekans yöntemiyle faset blokajı yapılabilir. Klinik şikayet ve bulguları uzun süredir olan kişilerde cerrahi karar verilebilir. Cerrahi tedavide sinirler ve omurilikteki baskı kaldırılır. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıklar varsa onlar da aynı seansta giderilir. Cerrahideki başarı ve hasta memnuniyeti yüzde 90'ın üzerindedir" dedi.

BASKI GİDERİLİYOR

Opr. Dr. Özdemir "Doğru seçilmiş hasta gruplarında tam kapalı yöntemle omurga eklemlerine zarar vermeden kireçlenmeye neden olan dokular temizlenir, sinirler ve omurilik zarındaki baskı giderilir" dedi.