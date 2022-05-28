Tırnakta beyaz çizgiler neden olur? Tırnak çizgisi vitamin eksikliğinden mi oluyor?

Tırnakta zaman zaman renk değişiklikleri ve çizgilenmeler görülebiliyor. Çoğu zaman bu durum önemsenmese de bazen vücuttaki eksiklilerin özellikle de vitamin eksikliklerinin belirtisi olabiliyor. İşte tırnaktaki çizgilerin nedeni...
Pek çok kişinin tırnağında görülen beyaz çizgiler kimi zaman önemsenmese de bazı durumlarda vücuttaki eksikliklerin ya da hastalıkların sinyali olabiliyor. Tırnakta beyaz çizgi neden çıkar? Tırnaktaki çizgiler neyin belirtisi? Tırnaktaki beyaz lekeler vitaminsizlikten mi çıkar? İşte merak edilenler...
Tırnakta zaman zaman renk değişiklikleri ve çizgilenmeler görülebiliyor. Çoğu zaman bu durum önemsenmese de bazen vücuttaki eksiklilerin özellikle de vitamin eksikliklerinin belirtisi olabiliyor. İşte tırnaktaki çizgilerin nedeni...
Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu yüzden, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Ayrıca vücutta protein, kalsiyum, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir. Diğer yandan, tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamıyla doğal ve normal bir süreçtir.
Tırnak yüzeyindeki şekil değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerin bazıları ciddi hastalıklarken bazıları daha basit sorunlardır. Altta yatan sebebin ne olduğunu kesin olarak öğrenmek için cildiye doktoruna gitmeniz gerekir. Bununla birlikte, tırnak yüzeyindeki dalgalanmaya neden olan nedenler aşağıdaki gibidir:
Tırnaklarda mantar enfeksiyonu (onikomikoz)
Tırnak sedefi
Kansızlık (anemi)
Egzama hastalıkları ve cilt kuruluğu
Tırnak dibinde iltihap
Başta A vitamini, D vitamini, B12 vitamini, Biotin, Kalsiyum ve Çinko olmak üzere vitamin eksiklikleri
Şeker hastalığı (diyabet)
Tiroid hastalığı
Böbrek hastalıkları
Yetersiz beslenme
Yaşlılık
TIRNAKLARDAKİ DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUR?
Tırnaklardaki dikey çizgilerin en büyük nedeni yaşlılık ve protein eksikliğidir. Protein, tırnak ve saç hücrelerinin inşaasında önemli bir yere sahip olduğundan eksikliği durumunda dikey çizgiler gibi şekil bozuklukları görülebilir. Tırnaklardaki dikey çizgilerin diğer nedenleri; yetersiz beslenme sonucu vitamin mineral eksiklikleri, aşırı aseton kullanımı ve nadiren tırnak yatağı tümörüdür.
Dikey çizgilerin aksine, yatay çizgiler çoğu zaman girinti ve çukur şeklindedir. Yetersiz beslenme, ciddi enfeksiyonlar, diyabet, besin emilimini etkileyen sindirim sistemi bozuklukları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları ve kalp sorunları nedeniyle tırnaklarda yatay çizgiler oluşabilir. Ayrıca, kemoterapi gören hastalarda, kabakulak ve frengi hastalarında da el ve ayak tırnaklarında yatay çizgiler oluşabilir.
TIRNAKLARDAKİ RENK VE ŞEKİL BOZUKLUKLARI NEDEN OLUR?
Vücuttaki sağlık sorunları tırnaklarda meydana gelen ani değişimlerle kendini belli edebilir. Buna göre, el ve ayak tırnaklarındaki yaygın sorunlar ve sebepleri aşağıdaki gibidir:
Solgun tırnaklar: Anemi, kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, yetersiz beslenme.
Süt beyaz tırnaklar: Hepatit ve karaciğer sorunları.
Sararmış tırnaklar: Mantar enfeksiyonu (Nadiren, diyabet, tiroid, akciğer ve sedef hastalığı)
Morarmış veya mavileşmiş tırnaklar: Vücudun yeterli oksijen alamadığının işaretidir.
Nokta şeklinde küçük ve sık girintiler: Sedef hastalığı veya inflamatuar artrit.
Çatlayan veya bölünen tırnaklar: Tiroid hastalıkları (Sarımsı renk ile birlikte çatlama var ise muhtemelen mantar kaynaklı)
Tırnak etinde kabarma ve kızarıklık: Tırnak etinde enfeksiyon
Tırnak yeme alışkanlığı: Psikolojik sorunlar veya kaygı bozuklukları