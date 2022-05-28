Tırnakta beyaz çizgiler neden olur? Tırnak çizgisi vitamin eksikliğinden mi oluyor?

Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu yüzden, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Ayrıca vücutta protein, kalsiyum, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir. Diğer yandan, tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamıyla doğal ve normal bir süreçtir.