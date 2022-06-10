Yeşil çay zayıflatır mı? İşte yeşil çayın bilinmeyen faydaları...

"4-5 DAKİKA DEMLENMELİ"

Çayın demleme suyu, demleme süresi, kullanılan miktarı ve demlenecek kabın öneminden bahseden Diyetisyen Akgül, "Plastik veya alüminyum kapları tercih etmeyin. Yeni kaynatılma noktasına gelmiş veya kaynadıktan sonra biraz bekletilen suya eklenir ve 4-5 dk demlenmesi beklenir. Demlendiğinde yeşil çayın hafif çimensi bir kokusu, hafif acımsı ve buruk bir tadı olur" diye konuştu. Akgül, yapılan bir çalışmada antioksidan olan kateşinlerin yeşil çay deminde, siyah çay demine göre 3 kat daha fazla bulunduğunu da ifade etti.

"GÜNDE 3 FİNCANDAN FAZLA İÇİLMEMELİ"

Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söyledi.