Kaşkaloğlu Göz Hastanesi sektörde 22’nci yaşını kutluyor

2000 yılından bu yana binlerce insana ışık olan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, sektördeki 22'nci yaşını kutluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışından gelen binlerce kişiye uyguladıkları tedavilerin başarısında tecrübenin verdiği kıymetli bakış açısı ve sahip çıktıkları etik değerlerin büyük rolü olduğunu söyledi.

'YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR'

ELDE ettikleri başarıda hekim deneyiminin yanı sıra teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarının da önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, sektörde aranan bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Kalitenin sürdürülebilir olması için çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi: "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 22 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforu ile birlikte tedavi başarısını da artırdığını vurguladı. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyicidir. Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.