Cerrahisiz rahim içi tedavi için histereskopi

İnfertilite, gebe kalma zorluğu, düzensiz vajinal kanamalar, menapoz sonrası kanama, kronik pelvik ağrı, tekrarlayan düşük gibi durumların tanı ve tedavilerinde kullanılan histereskopi hakkında bilgiler veren Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz histeroskopi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Histereskopinin rahim iç kısmının herhangi bir cerrahi kesiye gerek kalmadan rahim ağzına sokulan ince bir teleskopla incelendiği bir prosedür olduğunu kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Histeroskop adı verilen bu teleskop rahimin görünmesi için ışığa ve kameraya bağlanır" dedi.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKLER

Histeroskopinin rahim duvarının ince olduğu regl bitiminden sonraki 3-4 gün içinde yapılması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Gürbüz, "Bunun amacı istemeden bir gebeliğe zarar vermemek ve daha iyi bir görüntü elde etmektir" dedi. Histeroskopinin kullanıldığı durumlar sıralayan Op. Dr. Gürbüz, "Histeroskopi özellikle tekrarlayan düşüklerde, kısırlık probleminde, adet düzensizliğinde, düzensiz kanama şikayetinde, rahim içi yapışıklıkları tanı ve tedavilerinde, rahim içindeki polip ve myomdan çıkarılmasında, rahim boşluğundaki perde/bölmenin çıkarılmasında uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

MYOMLAR ÇIKARILIR

Op. Dr. Neslihan Gürbüz, rahimiçinde tespit edilen yapışıklıkların myom ve poliplerin rahim iç bölgesindeki bölmenin çıkarılması amacı ile kullanılan cerrahi histeroskopi işleminin ameliyathanede ve genel anestezi ile gerçekleştirildiğini ve hastanın bir gece hastanede kalması gerekebileceğini söyledi.

GEBELIK SANSI ARTIYOR

TÜP bebek tedavisinde daha önce bir veya birden fazla başarısız tüp bebek süreci geçiren kadınların yüzde 50'sinden fazlasında rahim içinde yapışıklık polipleri ve rahim içi perdesi gibi anormalliklere rastlandığını kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Bu anormallikler histeroskopi ile tedavi edilmekte ve rahim içine yönelik uygulanan tedavi sonrasında başlanan tüp bebek tedavilerinde başarılı olma ihtimali yükselmektedir" ifadelerinde bulundu.