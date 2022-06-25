Kolon kanserinde tedavi sonrası beslenme nüksetmeyi önlüyor

Bilimsel çalışmalar, kalın bağırsak (kolon) ve kalın bağırsağın son kısmı (rektum) kanserlerinin tedavisinde, beslenmenin önemini her geçen gün daha çok ortaya koyuyor. Kolorektal cerrahi alanında ülkemizin önemli cerrahlarından biri olan Prof. Dr. Cem Terzi, tedavi sonrası beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinin kolorektal kanser nüksetme riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

BUNLARA DİKKAT!

Kansere eğilim yaratan faktörlerin; aşırı yağlı beslenme, artmış kırmızı et ve alkol tüketimi, sigara, azalmış fiziksel aktivite, sebzemeyve ve liften fakir beslenme ve aşırı kilo olduğunu dile getiren Cem Terzi, "Yine kanser gelişimini önlemekte yararlı olduğu düşünülen diyet şekli ise lif, sebze, meyve, A, C, D, E vitaminleri ve kalsiyumdan zengin, hayvansal protein yerine deniz ürünleri ve bitkisel proteinlerin tercih edildiği, fermente ürün tüketimi ile mikrobiyotanın korunduğu bir beslenme örüntüsüdür" dedi.

İŞLENMİŞ BESİNLER

Prof. Dr. Cem Terzi, katkılı hazır gıdaların, özellikle de salam, sosis gibi "batı tipi beslenme" dediğimiz işlenmiş besinlerin tüketilmesi halinde kanser oranlarının daha da artacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Batı tipi beslenme tarzına geçersek tip 2 diyabet, kanser gibi hastalıklar artacak. Geleneksel Türk mutfağı da kansere karşı en büyük silahımız. Beslenme seçimimiz gelecek neslin sağlığını belirleyecek. Özellikle okullardan başlamak üzere sağlıklı beslenmede devlet desteği verilmeli."

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİ ALINMALI MI?

KOLOREKTAL kanser tedavileri esnasında, özellikle ameliyat sonrasında hekimlerin gerekli gıda, vitamin/ mineral takviyelerini önerdiğini ifade eden Prof. Dr. Cem Terzi, şu uyarılarda bulundu: "Eğer beslenme düzeninizin size yeterli besin öğelerini sağlayamadığını düşünüyorsanız herhangi bir takviyeye başlamadan önce bunu kesinlikle hekiminiz ile görüşmelisiniz. Bazı besin takviyelerinin, kullandığınız ilaçların etkisini değiştirebileceğini unutmayın!"