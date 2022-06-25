Türkiye, sağlık turizminde öncü olabilir

SATUGEM (Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi) kurucusu Cemaleddin Saraç, Türkiye'nin hem sağlık alt yapısı, hem jeopolitik konumu hem de tarihi ve kültürel dokusuyla doğru adımları atmasıyla sağlık turizminde dünyada öncü ülkesi olabileceğini ifade etti. Cemaleddin Saraç, SATUGEM'in Türkiye'nin sağlık ve turizm hedefleri doğrultusunda sağlık turizmi alanında sağlık organizasyonları ve sağlık kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmekte, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

12 İLDE HİZMET VERİLİYOR

Saraç, SATUGEM'in şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana ve Mersin olmak üzere 12 ilde, 40 kişilik uzman ekibiyle, 11 dilde tercüme desteğiyle 12 hastane, 11 tıp merkezi 17 poliklinik ve 92 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yaptığını belirtti ve 2030 yılında Türkiye'nin sağlık turizmi cirosunun 100 milyar dolara ulaşabileceğini anlattı.

İŞLEYİŞLER İNCELENİYOR

Cemaleddin Saraç, "SATUGEM Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sunmak amacıyla kurulan, kurumlara danışmanlık, eğitim faaliyetleri ve kapasite artırmak çalışmaları yapan, yurtdışı hasta erişebilirliklerini artırmak için kurumlar içindeki organizasyonların daha fazla iyileştirilmesini sağlayan bir organizasyon. Biz burada hasta bulmuyoruz. Kurumlar bize ulaşıyor. Onlarla hizmet anlaşması yapıyoruz ve işleyişlerini inceleyip bazı iyileştirmelerde bulunuyoruz" diye konuştu.