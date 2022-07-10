  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Koronavirüs aşısı hatırlatma dozu randevusu açıldı! Kimler aşı randevusu alabilecek?

Koronavirüs aşısı hatırlatma dozu randevusu açıldı! Kimler aşı randevusu alabilecek?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kovid-19'a karşı yapılan aşıların üzerinden 6 ay geçen kişiler için yeni hatırlatma dozu randevularının açıldığı belirtildi. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.

AA

10.07.2022, 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022, 13:30

Koronavirüs aşısı hatırlatma dozu randevusu açıldı! Kimler aşı randevusu alabilecek?

Sağlık Bakanlığı, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımladı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçen kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bugünden itibaren randevularını alarak Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek.

Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığına işaret ederek, şu uyarılarda bulunmuştu:

"Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."

Çiçek aşısı maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyuculuk sağlıyor!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA