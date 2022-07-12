Çocuğunuzun iştahını oyun oynayarak artırın

Çocuklarının iştahını artırmak için ebeveynlere önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar. Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta ve gazlışekerli içecekleri kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir" dedi. Annelerin genelde çocuklarının iştahsız olduğunu düşündüğünü vurgulayan Uzman Dr. Murat Seringeç, "Çocuk kendine yetecek, büyümesini sağlayacak kadar yemiyor ve günlük harcadığı enerjiyi beslenme yoluyla yerine koyamıyorsa, yaşıtlarına göre gelişme geriliği gösteren çocuk olarak tanımlanabilir" diye konuştu.

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