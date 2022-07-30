İdeal burun yüzü ön plana çıkarıyor

KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, yüz hatlarını belirleyen en önemli faktörlerden birinin burnun şekli olduğunu belirterek, "Yüzün mizacı ve görünümünde burun şekli önemli bir yer tutar. İnsan yüzünde en dikkat çeken organlardan biri burundur. Burundaki en küçük değişiklik dahi büyük etkiler oluşturur. Bu yüzden ideal burun estetiği ameliyatı, burnun ana görevlerinden biri olan nefes almayı etkilemeden, dışarıdan bakıldığında doğal gözüken ameliyattır" dedi.



İŞLEVLER KORUNMALI

"Estetik cerrahide başarılı burun estetiğinin olmazsa olmazının doğal görünen burun olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, "Şayet bir burun, ameliyat sonrası doğal görünüyorsa ve ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılı olmuştur. Bunun yanı sıra burunun kendi içinde ve yüz ile de uyumlu olması gerekir. Burun estetiğinde önemli noktalardan biri de, her burnun kişiye özel olmasıdır. Ayrıca ameliyat sonrasında burnun tüm işlevleri korunmalıdır" İyi yapılmış bir burnun yüzün diğer güzel organlarını da ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Cem Karas, "Kadınlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanmaktadır. Burun estetiği ameliyatının aşamaları ise ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek ve bazı programlarını kullanarak hastamızın ameliyat sonrasında yüzü ile uyumlu olan, istediği burun şeklini anlamaya çalışıyoruz ve ameliyat planımızı buna göre şekillendiriyoruz" dedi.

ÖZEL BİR ÇALIŞMA OLMALI

Burun estetiğinde ameliyat öncesinde özel ve kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyleyen Op. Dr. Karas, "Burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında yüzdeki oranlar, çenenin pozisyonu, şakaklar, burun kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet, kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok faktörü göz önünde bulun duruyoruz. Aslında hastalar burnundaki fonksiyonel ya da kozmetik sıkıntılarınız için hekime gitseniz de, biz hekimler aslında sizin tüm yüzünüzü değerlendiriyoruz, sadece burun tasarımı değil, yüzünüze uygun burun tasarımını yapıyoruz" dedi.

AYNI GÜN TABURCU

Burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrasında hastaların ağrı, acı ve yanma hissi sıfıra yakın olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, "Burun estetiği sonrası hastalar yüzlerinde bir dolgunluk hissi duyabilir ancak bu his rahatsız edici ya da ağrılı olmaz. Burun estetiği sonrası hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir ve evde dinlenme süreci başlar. Bu süre içinde hastaların burunda kan basıncını arttıracak aktivitelerden, spor yapmaktan ve ağır işlerden uzak durması tavsiye edilir. Burun estetiği ameliyatı sonrası hastalarda yara ya da ameliyat izi belli olmaz ve doğal bir sonuç elde edilir" dedi.

KEPÇE KULAKLAR, ÇOCUGUN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLİYOR

KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, kulak estetiği alanında yapılan kepçe kulak ameliyatları ile yüze bütünsel olarak yaklaşıldığın belirtti. Op. Dr. Karas, "Kulak estetiği ile hastalar daha mutlu oluyor ve istedikleri görünüme kavuşuyorlar. Kepçe kulak, çocukların okula başladıklarında; onların alay konusu olmalarına psikolojilerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Çocukların okul döneminde yaşadığı psikolojik sorunlar, ilerideki sosyal yaşantılarını etkilemektedir. Bunun önüne geçebilmek için, önceden tedbir alınması gereklidir" dedi.



YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRÜYOR

OP. Dr. Karas, "Kepçe kulak deformitesini düzeltmek eskiye göre çok kolay. Lokal anestezi ile kulaklarınız uyuşturulduktan sonra deformasyonun şekline göre yapılacak minik kesilerle ve sutur teknikleri ile istediğiniz görünüme kavuşuyorsunuz. Ameliyatın kolaylığı kadar, nekahat dönemide çabuk ve kolay. Eskisi gibi günlerce süre bandaj uygulaması kullanılmıyor. Operasyon sonrası sadece 1 gün sargı yapılıyor. 5 - 6 gün sonra denize girebilir, gözlük takabilirsiniz. Kulak arkasında kullandığımız sütür materyali kendiliğinden eriyor, dikiş aldırma gibi bir derdiniz olmuyor. Çocuklarda 6 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Çocuklarda anestezi şart, ama ailelerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü 20 dakika kadar sürecek basit bir anestezi kullanıyoruz" dedi.