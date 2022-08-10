‘Şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutun’

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Türkiye'de de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar sağlığı için tehdit oluşturan en önemli unsurları sıralayan Medicana International İzmir Hastanesi kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, "Kişinin, tansiyon, şeker ve kolesterolünü sürekli kontrol altında tutması ve sigara içmemesi, sağlığımız için yapacağımız en pratik checkup sayılır" dedi.

Prof. Şekuri, diyabet, hipertansiyon ve kolestrol yüksekliğinin kalp ve damar sağlığında büyük risk faktörü olduğunu belirterek, "Korunmada en basit yol, bireylerin bu 3 önemli risk unsurunun farkında olmasıdır. En temel ve en pratik check-up periyodik olarak doğru tansiyon ölçümü, 12 saatlik açlık sonrası kan şekeri ve LDL-kolestrol ölçümüdür. Bu ölçümler bize hayati bilgiler sunar" dedi. Şekuri, sağlıklı yaşam için kişinin hayatına hareketi eklemesine vurgu yaparak, "Obezite kalp ve damar sağlığının düşmanıdır. Yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Lifli gıdalarla beslenmeye ağırlık verin" uyarısı yaptı.